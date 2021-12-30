Режим работы СберБанка в новогодние праздники

Экономика 30.12.2021 09:32 Новости компаний
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30.12.2021 09:32 Новости компаний
СберБанк поздравляет клиентов с наступающим Новым годом и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 31 декабря по 10 января 2022 года.
31 декабря большинство офисов банка по обслуживанию физических лиц будут работать по режиму субботы. Офисы, которые не работают в обычном режиме по субботам, 31 декабря будут обслуживать клиентов с 8.30 до 14.00.
1–4 января — выходные дни.
5–6 января — стандартный режим работы офисов. Большинство офисов откроются на 30 минут ранее своего обычного графика.
7-9 января — выходные дни.
10 января (понедельник) — стандартный рабочий день по режиму работы понедельника для всех офисов. Большинство офисов откроются на 30 минут ранее своего обычного графика.
Режим работы индивидуален для каждого офиса, он указан в самом офисе СберБанка, в мобильном приложении СберБанк Онлайн (раздел «Офисы и банкоматы. На карте»). График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:
— 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
— 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
— 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).
Для юридических лиц информация доступна по номерам:
— 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);
— +7 495 665-5-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);
— 8 800 5555 777 (для звонков с любых телефонов на территории России);
— также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес.
Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания в эти дни будут работать в стандартном режиме.
В новогодние праздники Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчёты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.
При этом вкладные операции — открытие и закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение — в СберБанк Онлайн будут происходить в стандартном режиме, в офисах — по графику работы.
Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платёжной датой.
Обслуживание корпоративных клиентов в период с 31 декабря по 9 января включительно в офисах банка не проводится.
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