Экономика 03.01.2022 18:47
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03.01.2022 18:47
Росстат вновь сообщил о росте зарплат в Волгоградской области. Так, за январь-октябрь 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 36906 рублей, что больше на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в ведомстве отметили, что по сравнению с сентябрем 2021 года номинальная зарплата все же уменьшилась, но всего лишь на 0,9%. Для сравнения: в первом полугодии 2021 года в регионе в среднем получали по 36831 рубль.Между тем, в ЮФО самая высокая номинальная начисленная зарплата по-прежнему фиксируется в Астраханской области – 40317 рублей. Самый высокий рост этого показателя – в Севастополе. Здесь в среднем получают 38499 рублей, а зарплата выросла на 13,2%. При этом рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты наблюдается во всех регионах РФ.
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