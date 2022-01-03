Экономика

Чтоб мы жили на одну зарплату: Росстат прибодрил данными о размере получки волгоградцев

Экономика 03.01.2022 18:47
0
03.01.2022 18:47


Росстат вновь сообщил о росте зарплат в Волгоградской области. Так, за январь-октябрь 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 36906 рублей, что больше на 6,4% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года. При этом в ведомстве отметили, что по сравнению с сентябрем 2021 года номинальная зарплата все же уменьшилась, но всего лишь на 0,9%. Для сравнения: в первом полугодии 2021 года в регионе в среднем получали по 36831 рубль.
Между тем, в ЮФО самая высокая номинальная начисленная зарплата по-прежнему фиксируется в Астраханской области – 40317 рублей. Самый высокий рост этого показателя – в Севастополе. Здесь в среднем получают 38499 рублей, а зарплата выросла на 13,2%. При этом рост среднемесячной номинальной начисленной зарплаты наблюдается во всех регионах РФ.



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением на "Бейкер стрит"!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Wink подготовил киноменю для любителей нереально интересного
Экономика
02.01.2022 16:21
Экономика 02.01.2022 16:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.12.2021 08:58
Экономика 31.12.2021 08:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2021 13:28
Экономика 30.12.2021 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2021 11:04
Экономика 30.12.2021 11:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2021 10:29
Экономика 30.12.2021 10:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.12.2021 09:32
Экономика 30.12.2021 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 18:23
Экономика 29.12.2021 18:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 17:03
Экономика 29.12.2021 17:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 12:42
Экономика 29.12.2021 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 12:32
Экономика 29.12.2021 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 12:28
Экономика 29.12.2021 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 11:20
Экономика 29.12.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 10:42
Экономика 29.12.2021 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2021 10:34
Экономика 29.12.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.12.2021 09:42
Экономика 29.12.2021 09:42
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:47
Чтоб мы жили на одну зарплату: Росстат прибодрил данными о размере получки волгоградцевСмотреть фотографии
18:08
Гидрометцентр РФ предупредил о ледяном дожде и метели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:34
Жители девятиэтажки в Волжском встретили новый год с протекающей крышейСмотреть фотографии
16:00
В Котово Волгоградской области устранили коммунальную авариюСмотреть фотографии
14:35
Губернатор Волгоградской области поручил создать два центра отцовстваСмотреть фотографии
14:08
Трагедии 2021 года, которые потрясли волгоградцевСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде обрабатывают центральную трассу после устранения засора канализацииСмотреть фотографии
12:29
Волгоградца из разбившегося автобуса «Москва-Астрахань» выписали домойСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области все реже заражаются коронавирусомСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области медик перевела лжеброкеру почти 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:55
За прошлогодний налет на офис микрозаймов задержали судимого волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Москвич устроил на плите Вечного огня в Волгограде пивбарСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Горнолыжный склон с подъемником и тюбингом заработал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде молодой водитель остался без лица после жесткого ДТПСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области приняли новые правила проведения свадебСмотреть фотографии
08:46
В Волгограде погиб человек в сгоревшей квартиреСмотреть фотографии
08:24
В Камышине без тепла остались 24 многоэтажки и гостиницаСмотреть фотографии
19:17
Под Волгоградом пенсионерку оштрафовали на 15 тысяч за пол-литра проданного самогонаСмотреть фотографии
17:56
Прощай Бык, здравствуй Тигр: какими фото запомнится волгоградцам 2021 годСмотреть фотографии
16:21
Полки волгоградских супермаркетов опустели после Нового ГодаСмотреть фотографии
16:00
В сельской школе Волгоградской области выяснили судьбу военного летчика и воздушного стрелкаСмотреть фотографии
14:31
В волгоградском облздраве рассказали о состоянии школьника с алкогольным отравлениемСмотреть фотографии
14:00
К полицейским на южном въезде в Волгоград приехали VIP-гостиСмотреть фотографии
13:21
В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали двое волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области идет на спадСмотреть фотографии
11:43
Подростка с алкогольным отравлением госпитализировали в ЦРБ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области после оттепели ударят морозы до -20ºСмотреть фотографии
10:23
Волгоградка покалечилась после катания на «ватрушках» во дворе новостройкиСмотреть фотографии
09:49
Нетрезвая женщина попала под колеса автобуса на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:19
Первый в 2022 году ребенок в Волгоградской области родился под бой курантовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 