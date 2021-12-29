Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Газпромбанка» объемом 30 млрд рублей
Экономика 29.12.2021 18:23 Новости компаний
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29.12.2021 18:23 Новости компаний
27 декабря 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Газпромбанк» общей номинальной стоимостью 30 млрд рублей, процентная ставка купона составила 9,30% годовых.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-21Р со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок по выпуску была открыта 22 декабря 2021 года. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен как спред не более 120 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на срок 3,5 года, что соответствовало значению не выше 9,55% годовых на открытии книги заявок. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,30%, что соответствует доходности к оферте 9,52% годовых. Большой интерес к выпуску позволил эмитенту увеличить объем размещения с 10 до 30 млрд рублей.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Размещение проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», «Газпромбанк», ВТБ Капитал, БК РЕГИОН, РСХБ, SberCIB. Агент по размещению – «Газпромбанк».
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