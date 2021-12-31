Тест: Насколько хорошо ты знаком с новогодними традициями?

Полезно знать 31.12.2021 17:39
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31.12.2021 17:39
Для большинства из нас Новый год ассоциируется с оливье, шампанским и мандаринами – эти традиции тянутся с советских времен. Некоторые добавят в этот список «Селёдку под шубой», «Иронию судьбы» и фейерверк. На самом деле список новогодних традиций гораздо шире, а история их возникновения зачастую уходит корнями в глубокое прошлое.
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