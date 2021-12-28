Экономика

Предприниматели могут онлайн получить гарантию ВТБ на Портале поставщиков

Экономика 28.12.2021 10:49 Новости компаний
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28.12.2021 10:49 Новости компаний


ВТБ и Департамент информационных технологий города Москвы запустили на Портале поставщиков онлайн-сервис подачи заявок на банковские гарантии. Услуга доступна клиентам ВТБ и других банков и упрощает процесс подготовки документов для участия в госзакупках.
Банковская гарантия необходима поставщикам в процессе госзакупок для подтверждения возможности исполнения контракта. Пользователи Портала поставщиков могут подать заявку в несколько кликов и отслеживать статус своего обращения в режиме онлайн, а после получения уведомления о решении банка − завершить оформление гарантии в интернет-банке ВТБ Бизнес.
«В рамках стратегии по цифровизации мы развиваем продуктовую линейку банковских гарантий и аккредитивов. Предприниматели могут полностью в цифровом виде оформить в ВТБ экспресс-гарантии для закупочных процедур и обеспечения исполнения коммерческих контрактов, электронные таможенные и налоговые гарантии и другие продукты. Для удобства участников закупок мы внедряем сервис выдачи банковских гарантий на крупнейших торговых площадках и в рамках соглашения с Департаментом информационных технологий города Москвы, запускаем его на Портале поставщиков. Сегодня большинство государственных закупок проходят с использованием гарантий, поэтому сервис будет востребован у клиентов», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
«Авторизованные пользователи Портала поставщиков могут подать заявку на получение банковской гарантии, заполнив специальную форму в личном кабинете. Для этого нужно приложить необходимые документы и отправить заявку в банк. Это значительно упрощает предпринимателям работу с документацией и экономит их время», − отметил Роман Урнышев, руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства Департамента информационных технологий города Москвы.
Предприниматель может использовать для обеспечения исполнения контракта собственные средства или банковскую гарантию. Последняя дает заказчикам возможность через банк оперативно возместить убытки, связанные с нарушением контрагентами договорных обязательств: возвратить уплаченные им денежные средства, получить сумму неустойки (штрафа, пени).
«Наряду с системой контроля добросовестности поставщиков на Портале и электронным исполнением контрактов при совершении сделок с заказчиками Москвы инструмент получения банковских гарантий — это еще один шаг для полной автоматизации закупочной деятельности пользователей, гарантирующий безопасность и прозрачность сделок. Поставщик минимизирует финансовые издержки за счет доступности и низкой стоимости банковской гарантии в сравнении с перечислением собственных средств на счет заказчика, а заказчик, в свою очередь, имеет финансовую защиту со стороны банка в случае недобросовестного исполнения поставщиком обязательств по контракту или договору», − сообщил Александр Старокадомский, начальник управления автоматизации закупок малого объема и оперативных сделок Департамента города Москвы по конкурентной политике.
СправкаПортал поставщиков позволяет автоматизировать закупки малого объема Москвы и регионов России. Товары и услуги на портале предлагают более 249 тыс. предпринимателей. Каждый день на нем заключается более тысячи контрактов.

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