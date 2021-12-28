Банк «Открытие» одним из первых начал выдать кредиты начинающим предпринимателям по программе правительства Москвы
Экономика 28.12.2021 09:17 Новости компаний
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28.12.2021 09:17 Новости компаний
Банк «Открытие» присоединился к программе правительства Москвы по льготному кредитованию начинающих предпринимателей. Максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей на срок до трех лет при полном покрытии обязательств заемщика столичным правительством.
Для получения кредита начинающим предпринимателям необходимо обратиться в «Открытие», и в случае положительного решения банк предоставит средства. Сейчас такой кредит предоставляется по льготной ставке 12,5% годовых на первые 12 месяцев. Стоимость кредита в рамках программы рассчитывается на основе ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на четыре процентных пункта. По истечение 12 месяцев устанавливается коммерческая ставка банка.
Кредит в рамках программы может получить субъект МСП – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – зарегистрированный как налогоплательщик на территории Москвы. При этом с момента регистрации бизнеса до выдачи кредита должно пройти не более 12 месяцев.
По условиям программы обязательства заемщика перед банком на 70% покрываются за счет поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, а оставшиеся 30% субсидирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
«Программа правительства Москвы позволяет предпринимателям получить доступ к финансированию на старте своего бизнеса, – отметила Надия Черкасова, заместитель президента – председателя правления банка «Открытие». - Компании малого бизнеса отмечают, что одним из основных барьеров является отсутствие стартового капитала. Данная программа предоставляет возможность обеспечить операционную деятельность в течение первого года бизнеса. Именно этот период, как правило, является решающим для становления бизнеса».
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