Экономика

Волгоградские фермеры повышают экономику сельхозпроизводства с помощью минеральных удобрений

Экономика 27.12.2021 12:42
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27.12.2021 12:42


Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР) Волгоградской области отмечает 30-летие фермерского движения в регионе. Почти треть века прошло с момента организации первых хозяйств. За это время условия работы для фермеров не раз существенно изменялись, далеко не все хозяйства прошли проверку на прочность. Тех, кто выдержал, – фермеров «первой волны» – объединяют профессионализм, ответственный подход и бережное отношение к земле.
«В Волгоградской области насчитывается сегодня порядка 4 тысяч фермерских хозяйств, на долю которых приходится около четверти объема производства сельхозпродукции, – рассказал Владимир Ламзин, исполнительный директор АККОР Волгоградской области.Значение фермерских хозяйств все возрастает: они активно участвуют в модернизации отрасли, внедряют новые технологии, поскольку лично заинтересованы в повышении эффективности своей работы».
На скорость и качество этого процесса значительно влияет система взаимоотношений с передовыми организациями: аграрной наукой, отечественными производителями. В качестве примера позитивного опыта Владимир Ламзин назвал сотрудничество с компанией «ФосАгро-Ставрополь». По итогам 2021 года Председатель Правления АККОР Владимир Струк вручил ее директору Андрею Тихонову благодарственное письмо, в котором выразил признательность «за значимый вклад компании в реализацию потенциала агропромышленного комплекса региона и поддержку инициатив аграриев в развитии технологичности сельхозпроизводства Волгоградской области».
Компания «ФосАгро-Ставрополь» входит в состав крупнейшей в России сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»). В Волгоградской области она работает с 2019 года, и за это время стала одним из главных партнеров волгоградских аграриев в сфере минерального питания растений. В ассортименте компании более 50 марок минеральных удобрений, включая высокоэффективные комплексные удобрения с микроэлементами в одной грануле.
«Мы работаем в зоне рискованного земледелия, где внесение минеральных удобрений – существенное условие получения урожая. Успех многих передовых фермерских хозяйств связан именно с качественно выстроенной системой минерального питания, – считает Владимир Ламзин.«ФосАгро-Ставрополь» очень внимательна по отношению к своим клиентам, будь то крупное предприятие или небольшие фермерские хозяйства, и это очень важно для развития АПК региона в целом. Мы видим, что показатели производства растениеводческой продукции растут на фоне роста применения удобрений».
Эту позицию разделяют и сами фермеры. Глава КФХ Валерий Клупов, который начинал свою деятельность в числе первых фермеров в 1991 году, рассказал, что за 30 лет работы нарастил объемы производства в 10 раз.
«Сегодня у нас в обработке почти 5 тысяч гектар земли, смысл увеличивать площади я не вижу: конкуренция за землю в регионе довольно большая. Гораздо важнее сейчас качественный рывок – повышать экономическую эффективность, над этим мы плотно работаем, и главный резерв здесь – работа с минеральными удобрениями», – считает Валерий Клупов.
Фермер рассказал, что совместно с компанией «ФосАгро-Ставрополь» закладывает опыты по оценке эффективности применения удобрений различных марок. В этом году благодаря применению фосфорсодержащих удобрений при посеве удалось повысить урожайность озимой пшеницы на 5 ц/га, а также улучшить качественные показатели зерна. Такие опыты помогают ему принимать решение по оптимизации использования минеральных удобрений, и это способствует развитию хозяйства.
«Мы ценим высокое качество удобрений ФосАгро, а также удобную логистику: до ближайшего склада от нас около 30 км. А главное, здесь хороший сервис: сотрудники решают все вопросы оперативно и ответственно», – рассказал Владимир Клупов.
Масштабную работу по апробации систем минерального питания проводит на своих полях и ИП КФХ «Исаев В.В.». Заместитель руководителя КФХ Алексей Исаев рассказал, что в этом году высокую рентабельность обеспечило применение жидкого комплексного удобрения (ЖКУ) ФосАгро. Его уже активно применяют на товарных посевах озимой пшеницы и подсолнечника. В этом году фермерское хозяйство также заложило опыты по сравнению эффективности различных марок минеральных удобрений.
«Мы увеличили в этом году площади под озимыми за счет оптимизации севооборота – уходим от менее рентабельных культур. Применение удобрений ФосАгро помогает нам увеличивать количество и повышать качество урожая. Мы ценим сотрудничество с «ФосАгро-Ставрополь», с этой компанией удобно работать и условия для фермерских хозяйств хорошие», – рассказал Алексей Исаев.
Как рассказал директор обособленного подразделения «ФосАгро-Ставрополь» в Волгограде Дмитрий Ченцов, компания продолжит развивать сотрудничество с фермерскими хозяйствами и предприятиями АПК в регионе. В настоящее время хранение и реализация продукции для АПК организованы уже на десяти партнерских площадках. Компания поставила хозяйствам области в текущем году около 80 тысяч тонн минеральных удобрений, из них порядка 30% закуплено фермерами.
«Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить наших клиентов самыми передовыми и эффективными технологиями, для чего и закладываем опыты, в том числе на базе Центра инновационных технологий ВолГАУ. Активное участие фермерских хозяйств в этой работе, быстрое внедрение ими интенсивных технологий, безусловно, является положительной тенденцией в регионе и способствует развитию АПК Волгоградской области», – отметил Дмитрий Ченцов.

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