Экономика

Банк «Открытие» запустил сервис доставки ипотечных продуктов

Экономика 27.12.2021 11:22 Новости компаний
0
27.12.2021 11:22 Новости компаний


Клиентам «Открытия» стало ещё удобнее оформлять ипотечные продукты на сайте банка. Теперь заемщики в Москве и Санкт-Петербурге могут получить ипотечный кредит с бесплатной доставкой по выбранному ими адресу, без посещения офиса.
На данный момент сервис доступен по продуктам «Новостройка» и «Рефинансирование». Клиенту достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка и после одобрения лимита выбрать способ получения кредита – бесплатная доставка или офис.
После одобрения заявки сотрудник банка свяжется с клиентом, расскажет обо всех условиях кредита, направит список необходимых для согласования объекта документов, обсудит удобную дату, время и адрес проведения сделки.
Когда объект будет согласован, сотрудник банка приедет к клиенту и прямо на месте проведет сделку, дополнительно проконсультирует по условиям ипотечного кредитования и далее будет сопровождать клиента в течение всего срока обслуживания кредита.
Подробно с условиями доставки ипотечных кредитов, а также программами «Новостройка» и «Рефинансирование» можно ознакомиться на сайте банка.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Экономика
27.12.2021 14:39
Экономика 27.12.2021 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.12.2021 13:06
Экономика 27.12.2021 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.12.2021 12:42
Экономика 27.12.2021 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.12.2021 12:36
Экономика 27.12.2021 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.12.2021 11:58
Экономика 27.12.2021 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2021 17:21
Экономика 26.12.2021 17:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.12.2021 17:04
Экономика 24.12.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 16:07
Экономика 24.12.2021 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 15:25
Экономика 24.12.2021 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 15:22
Экономика 24.12.2021 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 13:34
Экономика 24.12.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 12:32
Экономика 24.12.2021 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 10:25
Экономика 24.12.2021 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.12.2021 10:22
Экономика 24.12.2021 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2021 14:04
Экономика 23.12.2021 14:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:39
Тела трех человек обнаружены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:32
В Волгоградской области полицейский Дед Мороз вышел на дорогуСмотреть фотографии
15:45
Сады Придонья: поздравляем с Новым годомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Под Волгоградом ввели режим ЧС из-за энергокатастрофыСмотреть фотографии
14:25
У "Волгоград Арены" готовят к открытию большой ледовый катокСмотреть фотографии
14:17
В Волжском открылась вторая модельная библиотекаСмотреть фотографии
13:50
Сотрудников УФСИН Волгоградской области подняли по тревогеСмотреть фотографии
13:06
ВТБ определил график работы офисов в новогодние праздникиСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области неотложную помощь будут оказывать все новогодние дниСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области коронавирус уходит из городов в селоСмотреть фотографии
12:42
Волгоградские фермеры повышают экономику сельхозпроизводства с помощью минеральных удобренийСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде по просьбе горожан изменят автобусный маршрут №77Смотреть фотографии
12:10
Второй экс-директор психинтерната в Волгоградской области идет под судСмотреть фотографии
11:58
Губернатор Волгоградской области поручил своим замам не расслабляться на Новый годСмотреть фотографии
11:05
На трассе в Волгоградской области пострадала пассажирка опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде с 1 января изменятся маршруты трех троллейбусовСмотреть фотографии
10:52
В костюмах и без компромата: волгоградским депутатам Госдумы ищут водителей за миллион рублейСмотреть фотографии
10:47
Гололед выгнал на дороги в Волгоградской области три сотни спецмашинСмотреть фотографии
10:25
Препарат для ревакцинации поступил в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:29
Представлялись беженцами с Украины: трио мошенников осуждены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:01
"Зарабатывают на больных": волгоградке с медотводом от прививки отказали в покупке билетаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:59
В Волгограде на уборку снежных завалов бросили дворниковСмотреть фотографии
17:32
Под Волгоградом УК отказывается от жильцов из-за споров по тарифамСмотреть фотографии
17:25
Дед Мороз прошел в Волгоградской области диспансеризациюСмотреть фотографии
17:21
В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 32 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:23
Безмасочника в Волжском оштрафовали на 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
14:01
На острове Сарпинский в Волгограде сгорели два дома за два дняСмотреть фотографии
12:15
Коронавирус в Волгоградской области достиг минимума за последние полгодаСмотреть фотографии
11:44
На дорогах Волгоградской области за один день покалечились 16 человек, 3 погиблиСмотреть фотографии
10:43
На трассе «Волгоград-Москва» возобновили движение после метелиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 