Банк «Открытие» запустил сервис доставки ипотечных продуктов

Экономика 27.12.2021 11:22 Новости компаний
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27.12.2021 11:22 Новости компаний
Клиентам «Открытия» стало ещё удобнее оформлять ипотечные продукты на сайте банка. Теперь заемщики в Москве и Санкт-Петербурге могут получить ипотечный кредит с бесплатной доставкой по выбранному ими адресу, без посещения офиса.
На данный момент сервис доступен по продуктам «Новостройка» и «Рефинансирование». Клиенту достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка и после одобрения лимита выбрать способ получения кредита – бесплатная доставка или офис.
После одобрения заявки сотрудник банка свяжется с клиентом, расскажет обо всех условиях кредита, направит список необходимых для согласования объекта документов, обсудит удобную дату, время и адрес проведения сделки.
Когда объект будет согласован, сотрудник банка приедет к клиенту и прямо на месте проведет сделку, дополнительно проконсультирует по условиям ипотечного кредитования и далее будет сопровождать клиента в течение всего срока обслуживания кредита.
Подробно с условиями доставки ипотечных кредитов, а также программами «Новостройка» и «Рефинансирование» можно ознакомиться на сайте банка.
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