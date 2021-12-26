В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 32 миллионов рублей





В Волгоградской области перед Новым годом удалось снизить долги по зарплате почти на 11%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, на 1 декабря 2021 года они составили 31,9 миллиона рублей. Среди регионов ЮФО самый высокий объем задолженности по зарплате зафиксирован в Ростовской области – 71 миллион рублей. В Калмыкии за один месяц долги по зарплате выросли в 5 раз – до 5,1 миллиона рублей. В Астраханской области этот показатель увеличился на 11,5% и составил 4,3 миллиона рублей. Меньше всего долгов в Адыгее – всего 800 тысяч рублей.