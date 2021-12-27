Представлялись беженцами с Украины: трио мошенников осуждены в Волгоградской области





Трое человек, которые под видом беженцев с Украины обманывали пожилых людей, осуждены в Волгограде к длительным срокам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, перед судом предстали двое мужчин и женщина. Ранее приговором Волжского городского суда одному фигуранту было назначено 7 лет колонии строгого режима. Его двое подельников получили по 5 лет колонии общего режима. Все трое посчитали назначенное наказание слишком суровым и подали апелляционные жалобы. Они просили назначить им наказание, не связанное с лишением свободы. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для смягчения приговора.

Судом установлено, что преступления были совершены зимой 2020 года в Красноармейском районе Волгограда. Злоумышленники передвигались по городу на автомобиле Ford Focus, постоянно меняя госномера. Согласно отведенным ролям, мужчины высматривали пожилых людей, которых можно обмануть. Затем женщина уговаривала пенсионеров помочь с приобретением квартиры, как беженцам с Украины. Деньги они просили в долг, обещая вернуть через 2-3 дня, как поступит якобы денежный перевод от родственников с Украины. Всего они обманули 5 человек, которые «одолжили» им от 63 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общая сумма ущерба составила около 4,7 миллиона рублей. На эти деньги мошенники приобрели автомобиль Renault Logan и новые сотовые телефоны.

Суд обязал их возместить причиненный ущерб. Автомобили осужденных изъяты для продажи в целях компенсации ущерба потерпевшим.

Отмечается, что апелляционное определение может быть обжаловано в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции в Краснодаре.



