



Налоговики за 11 месяцев текущего года в Волгоградской области исключили из ЕГРЮЛ 1,6 тысячи организаций. Как сообщили в УФНС России по региону, указанные юридические лица имели признаки недействующих либо содержали в реестре недостоверные сведения. Отмечается, что непредставление актуальных данных об организации для включения в ЕГРЮЛ влечет за собой привлечение также их руководителей к административной ответственности, в том числе в виде дисквалификации. За январь-ноябрь судами в Волгоградской области было вынесено 222 постановления о дисквалификации.

Работа по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ проводится налоговыми органами для того, чтобы уберечь налогоплательщиков от опасного партнерства. Результатом усилий налоговиков стало многократное сокращение в регионе доли компаний с признаками фиктивности за последние 7 лет с 24% до 0,05%, при том, что в целом по России доля таких компаний составляет 0,26%.

В целом по стране за 11 месяцев текущего года из реестра исключено более 300 тысяч юридических лиц, имеющих признаки недействующих и в отношении которых в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные сведения. В ЮФО было исключено из ЕГРЮЛ 18,4 тысячи организаций.



