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«ŠKODA Кроха»: в волгоградской школе № 54 прошел урок безопасности

Полезно знать 21.12.2021 15:44 Реклама
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21.12.2021 15:44 Реклама

В понедельник, 13 декабря, официальный дилер ŠKODA «Волга-Раст-Октава» был в гостях у учеников младших классов МОУ СШ № 54 г. Волгограда и провел для них урок безопасности на дорогах. Обучение правилам проходило в увлекательной игровой манере.

В рамках театрализованного представления перед учениками выступили герои русских сказок, которые случайным образом очутились в современном городе и вынуждены были стать участниками дорожного движения. Во время всего мероприятия школьники помогали Бабе Яге запомнить, как правильно выходить из общественного транспорта, что означают сигналы светофора и как на них реагировать. Дети вместе с участниками театрализованного представления поиграли в игру на знания знаков дорожного движения.

В течение всего мероприятия школьники принимали в нем активное участие: подсказывали актерам правильные ответы, отвечали на вопросы, участвовали в викторинах. Время, отведенное на урок безопасности на дорогах, прошло незаметно, но каждый из пришедших школьников усвоил, как надо вести себя на дороге, чтобы не приходилось нарушать Правила дорожного движения.



Наиболее активные ученики, а также те, кто отвечал правильно на вопросы о правилах движения на дороге, были награждены полезными подарками с фирменной символикой, которые пригодятся им в наступившем учебном году: линейками, полезными памятками о Правилах дорожного движения, удобными и красивыми сумками для сменной обуви. Самые смелые участники смогли пройти тест-драйв на детских машинках ŠKODA и получить первое в своей жизни детское водительское удостоверение. Все участники «Урока безопасности» получили от «Волга-Раст-Октава» и марки ŠKODA приятные памятные подарки.






Познакомиться с автомобилями модельного ряда марки ŠKODA и выгодными предложениями на покупку новых моделей, а также акциями на сервисное обслуживание автомобиля можно на официальном сайте, а также по адресу: г. Волгоград, ул. К.Либкнехта,19а.
Записаться на тест-драйв  можно у официального дилера ŠKODA – компании «Волга-Раст-Октава» по телефону: (8442) 55-23-55.

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