Происшествия

В Волгоградской области осудят трех женщин за кражу кладбищенского забора

Происшествия 22.12.2021 10:35
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22.12.2021 10:35


Полицейские окончили расследование уголовного дела в отношении женщин, похитивших ограждение сельского кладбища. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 11 августа 2021 года трое жительниц Ростовской области  в возрасте 31, 37 и 56 лет  на автомашине «ВАЗ-2107» ездили по территории Чернышковского района и собирали металлолом для последующей сдачи его на пункт приема.
Проезжая мимо хуторского кладбища,  женщины обратили внимание на металлический забор на сельском погосте, разобрали 9 секций ограждения протяженностью 20 метров и погрузили их в прицеп, после чего скрылись.
Через некоторое время похитительницы были задержаны.  В ходе расследования уголовного дела они восстановили разобранную часть ограждения.
Уголовное дело направлено в Чернышковский районный суд. Обвиняемым грозит срок до 5 лет. 

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