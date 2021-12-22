В Волгоградской области осудят трех женщин за кражу кладбищенского забора





Полицейские окончили расследование уголовного дела в отношении женщин, похитивших ограждение сельского кладбища. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 11 августа 2021 года трое жительниц Ростовской области в возрасте 31, 37 и 56 лет на автомашине «ВАЗ-2107» ездили по территории Чернышковского района и собирали металлолом для последующей сдачи его на пункт приема.

Проезжая мимо хуторского кладбища, женщины обратили внимание на металлический забор на сельском погосте, разобрали 9 секций ограждения протяженностью 20 метров и погрузили их в прицеп, после чего скрылись.

Через некоторое время похитительницы были задержаны. В ходе расследования уголовного дела они восстановили разобранную часть ограждения.

Уголовное дело направлено в Чернышковский районный суд. Обвиняемым грозит срок до 5 лет.



