Новогодний Патруль c Volkswagen Волга-Раст

Полезно знать 22.12.2021 10:23 Реклама
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22.12.2021 10:23 Реклама
14 декабря на самом оживленном перекрестке города Волгограда – ост. Современник - в преддверии нового года официальный дилер Volkswagen Волга-Раст со своими помощниками красавицами Снегурочками и Дедом Морозом поздравили автолюбителей с наступающим Новом годом!
Огромный багажник новогодних саней Деда Мороза - автомобиля Volkswagen Teramont - буквально весь был завален подарками!
Каждый автомобилист получил памятный сувенир из рук самого Деда Мороза и его Снегурочек, сделал фотографию на память. А самые маленькие автолюбители рассказали на ушко дедушке свои заветные новогодние желания.
Чтобы весь ваш следующий год был наполнен положительными эмоциями, сделайте себе самый главный подарок - новый автомобиль Volkswagen!
Запишитесь на тест-драйв и узнайте все о действующих предложениях у официального дилера Volkswagen Волга-Раст.
г. Волгоград, ул. Землячки 82Г
Телефон +7 8442 781-111
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