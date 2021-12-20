Волгоградское предприятие увеличило выпуск автокранов за счет бережливых технологий





Камышинский крановый завод успешно защитил работу по реализации первого этапа национального проекта «Производительность труда». Инструменты бережливого производства были применены в сборочном цехе – от его качественной работы зависит 95% выручки компании.

На этапе анализа организации рабочего процесса на участке эксперты выявили более 16 узких мест, которые приводили к потерям. За шесть месяцев реализации нацпроекта по внедрению инструментов бережливого производства удалось снизить уровень брака на 34% и совершенствовать логистику, сократить время протекания процесса на 104 минуты и увеличить выработку с 12 до 16 автокранов в месяц.

Завод продолжит внедрять в свою работу принципы бережливого производства ещё 2,5 года. Тиражировать полученный опыт предстоит обученным сотрудникам предприятия – до 2023 года производительность труда здесь должна увеличиться на 15%.

«Внедрение бережливого производства на Камышинском крановом заводе - это путь к развитию и росту конкурентоспособности предприятия. Основной эффект роста производительности был получен за счет внедрения инструмента 5С, который используется в том числе и для постоянного улучшения рабочих условий», - отметил руководитель проекта Борис Хроленко.

В настоящее время Камышинский крановый завод специализируется на серийном выпуске крановых установок грузоподъёмностью от 25 до 50 тонн, монтируемых на автомобильных и специальных шасси, и запасных частей к ним. Выпускаемая продукция находит применение в различных отраслях народного хозяйства Российской Федерации.

Добавим, на сегодняшний день Волгоградская область в числе передовиков по вовлечению предприятий в национальный проект «Производительность труда». Его участниками стали уже 47 предприятий региона.



