Экономика

Волгоградское предприятие увеличило выпуск автокранов за счет бережливых технологий

Экономика 20.12.2021 18:10
0
20.12.2021 18:10


Камышинский крановый завод успешно защитил работу по реализации первого этапа национального проекта «Производительность труда». Инструменты бережливого производства были применены в сборочном цехе – от его качественной работы зависит 95% выручки компании.
На этапе анализа организации рабочего процесса на участке эксперты выявили более 16 узких мест, которые приводили к потерям. За шесть месяцев реализации нацпроекта по внедрению инструментов бережливого производства удалось снизить уровень брака на 34% и совершенствовать логистику, сократить время протекания процесса на 104 минуты и увеличить выработку с 12 до 16 автокранов в месяц.
Завод продолжит внедрять в свою работу принципы бережливого производства ещё 2,5 года. Тиражировать полученный опыт предстоит обученным сотрудникам предприятия – до 2023 года производительность труда здесь должна увеличиться на 15%.
«Внедрение бережливого производства на Камышинском крановом заводе - это путь к развитию и росту конкурентоспособности предприятия. Основной эффект роста производительности был получен за счет внедрения инструмента 5С, который используется в том числе и для постоянного улучшения рабочих условий», - отметил руководитель проекта Борис Хроленко. 
В настоящее время Камышинский крановый завод специализируется на серийном выпуске крановых установок грузоподъёмностью от 25 до 50 тонн, монтируемых на автомобильных и специальных шасси, и запасных частей к ним. Выпускаемая продукция находит применение в различных отраслях народного хозяйства Российской Федерации.
Добавим, на сегодняшний день Волгоградская область в числе передовиков по вовлечению предприятий в национальный проект «Производительность труда». Его участниками стали уже 47 предприятий региона.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Экономика
20.12.2021 12:38
Экономика 20.12.2021 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.12.2021 11:22
Экономика 20.12.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.12.2021 10:10
Экономика 20.12.2021 10:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2021 09:58
Экономика 20.12.2021 09:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.12.2021 14:30
Экономика 19.12.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2021 18:51
Экономика 17.12.2021 18:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 18:15
Экономика 17.12.2021 18:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 17:12
Экономика 17.12.2021 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 16:35
Экономика 17.12.2021 16:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 15:55
Экономика 17.12.2021 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 15:20
Экономика 17.12.2021 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 13:29
Экономика 17.12.2021 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 12:42
Экономика 17.12.2021 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 12:33
Экономика 17.12.2021 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.12.2021 10:27
Экономика 17.12.2021 10:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:04
В Волгоградской области бюджетникам навязывают подписку на районкуСмотреть фотографии
18:57
В школе в Волгоградской области отменили уроки из-за ледяных батарейСмотреть фотографии
18:10
Волгоградское предприятие увеличило выпуск автокранов за счет бережливых технологийСмотреть фотографии
17:44
Депутаты повысили плату за проезд в общественном транспорте ВолгоградаСмотреть фотографии
17:17
В Волгоградской области утвердили тарифы на свет и мусор в 2022 годуСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде организатор многомиллионной аферы с ликвидацией свалок пошел под судСмотреть фотографии
16:51
Волгоградцев предупредили о новой схеме движения на расширенной дорогеСмотреть фотографии
16:25
Четыре школы в Волгоградской области полностью ушли на карантинСмотреть фотографии
16:20
Билайн бизнес совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5GСмотреть фотографии
16:11
Чиновники хотят снести позорящее Волгоград наследие бывшего депутата ГосдумыСмотреть фотографии
15:30
Просто о важном: альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде появился в WinkСмотреть фотографии
15:30
Восемь больниц в Волгоградской области отказались от баллонного кислородаСмотреть фотографии
15:20
Маршрут автобуса №55 продлят до центра ВолгоградаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградец лишил свою бывшую жену-инвалида жильяСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде сотрудники УФСБ в профессиональный праздник возложили цветыСмотреть фотографии
12:59
«Нас не догонишь»: водители Яндекс.Такси в Волгоградской области устроили тайную забастовкуСмотреть фотографии
12:28
Волгоградца обвиняют в безнравственном фотошопе снимка с ветераномСмотреть фотографии
12:14
Менеджер банка задержан в Волгограде за наглую аферу с кредитами клиентовСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области в ситуации со смертностью от COVID-19 забрезжил свет в конце туннеляСмотреть фотографии
11:45
Волгоградцам пообещали ответить на все вопросы после прямой линии губернатораСмотреть фотографии
11:41
Спектакль Михалкова «12» собрал в НЭТ полный зал впечатленных волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Дочка питерского перевозчика получила семь автобусных маршрутов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Металлурги «Красного Октября» в Волгограде перевыполнили план по сдаче металлопрокатаСмотреть фотографии
10:00
Интернет-путана обманула волгоградского безработного на 110 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:58
Районы Волгоградской области попали в долговую кабалуСмотреть фотографии
07:58
В новогоднюю ночь в Волгограде ударит мороз до -18 градусовСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде помогающий особенным детям конный клуб может лишиться домаСмотреть фотографии
17:08
Нелетный день: в аэропорту Волгограда задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
16:20
Суд в Волгограде установил собственника здания храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области снизились темпы рождения нового бизнесаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 