Расследования

Селянин в Волгоградской области зарезал собутыльника из-за оскорбления

Расследования 17.12.2021 20:34
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17.12.2021 20:34


Новоаннинский районный суд приговорил 33-летнего местного жителя к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за убийство знакомого 70-летнего пенсионера. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, мотивом расправы стало оскорбление во время застолья.
Суд установил, что в марте 2021 года 33-летний Геннадий Власов был в гостях у своего знакомого пенсионера в поселке АМО Новоаннинского района. В частном доме мужчины устроили небольшое застолье, сопровождавшееся употреблением спиртного. Во время беседы между ними возникла ссора, во время которой пенсионер обозвал осужденного «лицом нетрадиционной сексуальной ориентации». Власов взбесился из-за оскорбления, достал из кармана нож и несколько раз ударил им в шею и голову собутыльника. После этого убийца сбежал с частного дома, а изрезанный пенсионер скончался на месте преступления.
В суде Геннадий Власов сознался в содеянном и раскаялся. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Судья также удовлетворил иск дочери погибшего. Осужденный обязан выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей и покрыть расходы на погребение убитого отца.

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