ПСБ запустил «Школу инвестора» на своем сайте

Экономика 15.12.2021 16:42
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15.12.2021 16:42
ПСБ запустил на своем сайте специализированный раздел «Школа инвестора», который позволяет получить базовые знания по управлению личными финансами, инвестированию в ценные бумаги и биржевой торговле.
Онлайн-обучение в «Школе инвестора» разделено на несколько семинаров на прикладные темы: как определить свои финансовые цели, какие активы для сбережения и приумножения капитала существуют на рынке, каким налогом облагаются и какие имеют льготы, как оценить уровень риска, к которому готов начинающий инвестор и выбрать подходящий финансовый инструмент, где посмотреть отчетность по своим инвестициям и проч.
«Школа инвестора» предназначена не только для новичков на фондовом рынке, опытные инвесторы с помощью курса смогут расширить свои знания. Также курс содержит материалы по рынку ценных бумаг для самостоятельной подготовки к тестированию для неквалифицированных инвесторов.
«С развитием цифровых сервисов биржевая торговля стала доступна практически каждому. Но необходимо помнить, что инвестиции всегда связаны с риском, а работа с некоторыми финансовыми инструментами требует определенных навыков и опыта. Без специальных знаний начинающие инвесторы могут разочароваться после первого волнения рынка, понести значительные убытки, не оценив риски активов, в которые они инвестируют. Задача ответственного брокера и управляющего - предоставить клиентам максимум информации в доступной форме, чтобы люди адекватно оценили риски и формировали адекватные ожидания. «Школа инвестора» от ПСБ поможет всем желающим детально познакомиться с инструментами инвестирования, понять принципы торговли биржевыми активами и научиться использовать полученную информацию для приумножения личного капитала. Опытные инвесторы смогут повысить уровень своей финансовой грамотности и подготовиться к тестированию для инвесторов», - отметил директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.
Фото предоставлено пресс-службой ПСБ в Волгограде.
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