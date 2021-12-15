Селянина в Волгоградской области осудили за хищение детских пособий у государства

Расследования 15.12.2021 16:13
0
15.12.2021 16:13
К ограничению свободы сроком на восемь месяцев приговорен житель Котовского района Волгоградской области за подделку справки о заработной плате и хищение денежных средств при получении детских пособий. Как сообщили ИА "Высота 102" в районном суде, с мужчины взыскан причиненный материальный ущерб в размере 191 тысячи 664 рублей - это общая сумма пособий на ребенка, которую получила семья.
Судом установлено, что глава семейства внес в ранее отсканированный электронный вариант справки о заработной плате за период с декабря 2019 года по февраль 2020 года заведомо ложные сведения. Мужчина изменил суммы денежных выплат, занизив общую сумму дохода. Затем он распечатал поддельную справку и отдал ее супруге, которая приложила ее к заявлению в ГКУ ЦСЗН по Котовскому району о предоставлении мер социальной поддержки семьям, имеющим детей. В результате семья с января по март 2019 года, с декабря 2019 года по февраль 2020-го, а также с 1 июня по 1 сентября 2020 года незаконно получила ежемесячное пособие на ребенка из семей с тремя и более несовершеннолетними детьми и ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующего ребенка на общую сумму 191 664 рубля.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Реклама
В Волгограде вынесли приговор о крупном мошенничестве с муниципальной землей15.12.2021 17:37
Расследования 15.12.2021 17:37
Контрактника осудили за угрозу взорвать воинскую часть в Волгоградской области15.12.2021 17:05
Расследования 15.12.2021 17:05
Вандалы порезали на металл памятник на братской могиле в Волгограде15.12.2021 11:57
Расследования 15.12.2021 11:57
СК завершил расследование аферы о поставке "липового" молока в колонии Волгоградской области14.12.2021 14:11
Расследования 14.12.2021 14:11
В Волгограде подрядчик по благоустройству обманул застройщика с квартирами13.12.2021 17:42
Расследования 13.12.2021 17:42
Волгоградцу "со связями" в Росимуществе вынесли окончательный приговор13.12.2021 17:15
Расследования 13.12.2021 17:15
Мусорного регоператора заподозрили в обмане потребителей в Волгоградской области13.12.2021 17:06
Расследования 13.12.2021 17:06
Главу транспортной компании обвиняют в ЧП с соляной кислотой в Волгоградской области13.12.2021 16:35
Расследования 13.12.2021 16:35
Трое браконьеров осуждены за наглую ловлю рыбы с моста Волжской ГЭС12.12.2021 08:59
Расследования 12.12.2021 08:59
Покрывшуюся маслянистыми пятнами реку в Волгоградской области проверят чиновники10.12.2021 17:41
Расследования 10.12.2021 17:41
Расчищенная за 200 миллионов рублей река в Волгоградской области снова поменяла цвет10.12.2021 15:39
Расследования 10.12.2021 15:39
В Волгоградской области вынесли приговор троице, обокравшей 24 пенсионера09.12.2021 17:22
Расследования 09.12.2021 17:22
Приговор застройщику ЖК "Адмиралтейский" и ЖК "Династия" вынесли в Волгограде09.12.2021 17:06
Расследования 09.12.2021 17:06
Дело о неудачной попытке украсть нефть передали в суд под Волгоградом09.12.2021 15:32
Расследования 09.12.2021 15:32
Обидчивый волгоградец прострелил руку водителю каршеринга08.12.2021 15:28
Расследования 08.12.2021 15:28
Реклама