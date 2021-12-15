Селянина в Волгоградской области осудили за хищение детских пособий у государства





К ограничению свободы сроком на восемь месяцев приговорен житель Котовского района Волгоградской области за подделку справки о заработной плате и хищение денежных средств при получении детских пособий. Как сообщили ИА "Высота 102" в районном суде, с мужчины взыскан причиненный материальный ущерб в размере 191 тысячи 664 рублей - это общая сумма пособий на ребенка, которую получила семья.

Судом установлено, что глава семейства внес в ранее отсканированный электронный вариант справки о заработной плате за период с декабря 2019 года по февраль 2020 года заведомо ложные сведения. Мужчина изменил суммы денежных выплат, занизив общую сумму дохода. Затем он распечатал поддельную справку и отдал ее супруге, которая приложила ее к заявлению в ГКУ ЦСЗН по Котовскому району о предоставлении мер социальной поддержки семьям, имеющим детей. В результате семья с января по март 2019 года, с декабря 2019 года по февраль 2020-го, а также с 1 июня по 1 сентября 2020 года незаконно получила ежемесячное пособие на ребенка из семей с тремя и более несовершеннолетними детьми и ежемесячную денежную выплату при рождении третьего и последующего ребенка на общую сумму 191 664 рубля.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



