Полезно знать 15.12.2021 17:06
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15.12.2021 17:06
Представители волгоградского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Ситиматик-Волгоград» провели серию экоуроков для школьников областного центра. Занятия прошли в пяти образовательных учреждениях Ворошиловского района. Он является одним из пилотных для внедрения двухконтейнерной системы сбора ТКО в Волгограде в начале следующего года. В целом, образовательным экоинтенсивом было охвачено более 100 учеников из 5-10-х классов.
В ходе уроков ребят научили определять типы отходов - в игре они попробовали разделять их на сухие и смешанные, раскладывая в разные по цвету баки. Также школьники узнали, что на контейнерные площадки нельзя складывать строительные материалы, отработанные автошины, батарейки, ветки, траву и пр. Ребятами были сформулированы экосоветы и экопривычки, направленные на снижение количества бытового мусора в повседневной жизни. Каждая из пяти школ получила в подарок информационную памятку о видах и маркировке пластика, о правилах обращения с ним.
На уроках был анонсирован проект экопункта «Вторматик», который компания «Ситиматик-Волгоград» планирует открыть в областном центре. На площадке пункта за плату будут принимать от населения макулатуру, алюминиевые и жестяные банки, твердые флаконы из-под бытовой химии, канистры из-под воды и масла, пластиковые бутылки.
Экологические уроки в школах региональный оператор начал проводить с 2020 года при поддержке муниципалитета. Кроме того, разработана образовательная программа для подрастающего поколения «Школа экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»», методические материалы которой есть в свободном доступе на сайте компании 34.citymatic.ru. «Ситиматик-Волгоград» приветствует их самостоятельное использование, а также готов оказать помощь в проведении экоуроков. Для этого необходимо оставить заявку на главной страничке сайта компании.
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