



Представители волгоградского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Ситиматик-Волгоград» провели серию экоуроков для школьников областного центра. Занятия прошли в пяти образовательных учреждениях Ворошиловского района. Он является одним из пилотных для внедрения двухконтейнерной системы сбора ТКО в Волгограде в начале следующего года. В целом, образовательным экоинтенсивом было охвачено более 100 учеников из 5-10-х классов.

В ходе уроков ребят научили определять типы отходов - в игре они попробовали разделять их на сухие и смешанные, раскладывая в разные по цвету баки. Также школьники узнали, что на контейнерные площадки нельзя складывать строительные материалы, отработанные автошины, батарейки, ветки, траву и пр. Ребятами были сформулированы экосоветы и экопривычки, направленные на снижение количества бытового мусора в повседневной жизни. Каждая из пяти школ получила в подарок информационную памятку о видах и маркировке пластика, о правилах обращения с ним.

На уроках был анонсирован проект экопункта «Вторматик», который компания «Ситиматик-Волгоград» планирует открыть в областном центре. На площадке пункта за плату будут принимать от населения макулатуру, алюминиевые и жестяные банки, твердые флаконы из-под бытовой химии, канистры из-под воды и масла, пластиковые бутылки.