В Волгограде впервые раскрыли данные о связи коронавируса с вакцинацией





Двадцать тысяч жителей Волгоградской области заболели коронавирусом после полного курса вакцинации. Эти данные впервые сообщил комитет по здравоохранению в ответе на редакционный запрос информагентства «Высота 102». 20 тысяч человек – это примерно около 1,9% от вакцинированных пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. Удельный вес повторно заболевших COVID-19 составляет 3,3% или около 39 тысяч человек. При этом повторно заболевших после перенесенного коронавируса и вакцинации в регионе насчитывается чуть меньше 600 человек или 0,48%, пояснили в ведомстве.

Однако данных о возможной связи между вакцинацией от коронавируса и смертельными случаями по-прежнему нет. В облкомздраве пояснили, что «статистика по смертности среди вакцинированных комитетом здравоохранения Волгоградской области не ведется в связи с отсутствием соответствующих учетных форм и требований по ведению такой статистики».

Напомним, всего в Волгоградской области диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 123264 жителям, 5047 человек скончались.