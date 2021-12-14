Здравоохранение

В Волгограде впервые раскрыли данные о связи коронавируса с вакцинацией

Здравоохранение 14.12.2021 19:37
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14.12.2021 19:37


Двадцать тысяч жителей Волгоградской области заболели коронавирусом после полного курса вакцинации. Эти данные впервые сообщил  комитет по здравоохранению в ответе на редакционный запрос информагентства «Высота 102». 20 тысяч человек – это примерно  около 1,9% от вакцинированных пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. Удельный вес повторно заболевших COVID-19 составляет 3,3% или около 39 тысяч человек. При этом повторно заболевших после перенесенного коронавируса и вакцинации в регионе насчитывается чуть меньше 600 человек или 0,48%, пояснили в ведомстве.
Однако данных о возможной связи между вакцинацией от коронавируса и смертельными случаями по-прежнему нет. В облкомздраве пояснили, что «статистика по смертности среди вакцинированных комитетом здравоохранения Волгоградской области не ведется в связи с отсутствием соответствующих учетных форм и требований по ведению такой статистики».
Напомним, всего в Волгоградской области диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 123264 жителям, 5047 человек скончались. 

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