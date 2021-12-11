Новые ограничения "подарили" волгоградцам на Новый год





Новые ограничения введены в Волгоградской области в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о.губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным, новогодние мероприятия, запланированные в образовательных учреждениях, будут проходить без участия родителей – дети отпразднуют со своими воспитателями и педагогами. Также запрещено посещение этих мероприятий другими посторонними лицами. Так что Дед Морозы и Снегурочки по заказу отменяются.

Запрещено и проведение корпоративов, в том числе новогодних на рабочих местах. Жителям региона по-прежнему рекомендуется не выезжать за пределы области на отдых или в туристическую поездку. Действие ПЦР-теста, который дает возможность посещать кафе, магазины непродовольственных товаров, фитнес-залы и другие заведения, теперь сокращено до 48 часов. Ранее такое решение было принято главным санитарным врачом РФ.Теперь в магазинах, в точках общественного питания, торгующих едой на вынос, в ателье и в других организациях бытового обслуживания запрещено обслуживать покупателей с масками на шее – они должны плотно прилегать к лицу, закрывая рот и нос. Такие же требования относятся и к пассажирам общественного транспорта.Власти решили не смягчать и ранее введенные ограничения. По-прежнему в непродовольственных магазинах, в фитнес-залах и в ресторанах от посетителей будут требовать подтверждения вакцинации или перенесенной болезни. Проездной и билет на междугородние автобусы невакцинированным гражданам, не имеющим ПЦР-теста, не продадут. При этом ситуация с коронавирусом в Волгоградской области, по мнению федерального центра, несколько улучшилась в последние дни.