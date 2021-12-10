В Волгограде массово эвакуируют торговые центры





Посетители и сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Семь Звезд» в Тракторозаводском районе Волгограда эвакуированы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев произошедшего. На место прибыли пожарные, кареты скорой помощи и экипажи ДПС. По сообщениям горожан в социальных сетях, эвакуированы также остальные ТЦ в Волгограде.

По словам работников и посетителей ТРК «Семь Звезд» , в торговом комплексе сработала пожарная сигнализация, и всех людей эвакуировали на парковку заведения. «Сейчас толпа стоит возле «Семи Звезд» и ждет, пока откроют двери, и они смогут вернуться обратно», - рассказали очевидцы.

По данным информагентства, эвакуации могут быть связаны с анонимными сообщениями об угрозе.