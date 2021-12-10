В Волгограде массово эвакуируют торговые центры

Происшествия 10.12.2021 17:58
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10.12.2021 17:58
Посетители и сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Семь Звезд» в Тракторозаводском районе Волгограда эвакуированы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев произошедшего. На место прибыли пожарные, кареты скорой помощи и экипажи ДПС. По сообщениям горожан в социальных сетях, эвакуированы также остальные ТЦ в Волгограде.
По словам работников и посетителей ТРК «Семь Звезд», в торговом комплексе сработала пожарная сигнализация, и всех людей эвакуировали на парковку заведения. «Сейчас толпа стоит возле «Семи Звезд» и ждет, пока откроют двери, и они смогут вернуться обратно», - рассказали очевидцы.
По данным информагентства, эвакуации могут быть связаны с анонимными сообщениями об угрозе.
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