Экономика

«Дать в долг» — новый сервис в СберБанк Онлайн

Экономика 10.12.2021 10:57 Новости компаний
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10.12.2021 10:57 Новости компаний


В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый сервис, который поможет клиентам выстраивать комфортные отношения с теми, кто занимает деньги. Пользователю больше не понадобится напоминать знакомым и друзьям, кто и сколько ему должен. Это сделают уведомления от СберБанк Онлайн.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в Диалоги и выбрать чат с человеком, которому планируется перевод денег, нажать на «+» и выбрать новую категорию «Дать в долг». Затем нужно указать сумму и дату возврата. После перевода получателю придет push-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат долга.
Когда приблизится дата возврата денег, должник получит push-уведомление с напоминанием, что через несколько дней нужно будет вернуть долг. Все расчеты пользователь производит полностью самостоятельно — приложение не списывает деньги со счета, а только деликатно напоминает человеку, что пора бы вернуть долг.
"У нас получился сервис, который помогает не забыть об одолженной сумме. Помимо напоминаний, упрощается сама переписка по вопросу переведенных денег, становится намного проще и одолжить кому-то нужную сумму, и вовремя вернуть долг", - отметил Алексей Круглов, вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.


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