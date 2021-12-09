У губернатора Волгоградской области появился новый заместитель





Юрий Седов стал заместителем губернатора Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в администрации региона. Юрий Седов ранее возглавлял комитет строительства Волгоградской области. Временно исполнять полномочия руководителя этого ведомства будет Евгений Панкин. До этого он возглавлял инспекцию строительного надзора, а ранее руководил ГКУ «Управление капитального строительства».

В новой должности Седов будет курировать работу комитетов строительства, архитектуры и градостроительства, государственной охраны объектов культурного наследия. Также на его контроле – выполнение задач инспекцией государственного строительного надзора.

При этом блок вопросов, связанных с функционированием ЖКХ, переходит другому заместителю – Олегу Николаеву.

Справка. Юрий Седов окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. На протяжении двух последних лет он занимал должность сначала заместителя председателя комитета строительства, а с октября 2020 года – пост руководителя облкомстроительства.