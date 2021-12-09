Политика

У губернатора Волгоградской области появился новый заместитель

Политика 09.12.2021 08:41
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09.12.2021 08:41


Юрий Седов стал заместителем губернатора Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в администрации региона. Юрий Седов ранее возглавлял комитет строительства Волгоградской области. Временно исполнять полномочия руководителя этого ведомства будет Евгений Панкин. До этого он возглавлял инспекцию строительного надзора, а ранее руководил ГКУ «Управление капитального строительства». 
В новой должности Седов будет курировать работу комитетов строительства, архитектуры и градостроительства, государственной охраны объектов культурного наследия. Также на его контроле – выполнение задач инспекцией государственного строительного надзора. 
При этом блок вопросов, связанных с функционированием ЖКХ, переходит другому заместителю – Олегу Николаеву. 
Справка. Юрий Седов окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. На протяжении двух последних лет он занимал должность сначала заместителя председателя комитета строительства, а с октября 2020 года – пост руководителя облкомстроительства.

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