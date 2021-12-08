Банк «Открытие» упростил заказ документов для предпринимателей

Экономика 08.12.2021 12:27 Новости компаний
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08.12.2021 12:27 Новости компаний
В «Бизнес-портале» – интернет-банке «Открытия» для малого и среднего бизнеса – упрощен онлайн-заказ целого ряда документов. Кроме того, теперь клиенты банка могут сменить период оплаты комиссий без визита в офис.
Пользователи интернет-банка теперь могут сменить период оплаты комиссий онлайн и настроить по выбору списание через 1, 3, 6 или 12 месяцев. Перейти на новый тариф они также могут без посещения офиса.
Заказывать документы онлайн стало еще проще через форму «Заказ документов». На «Бизнес-портале» можно оформить справки по форме банка, счета-фактуры за услуги банка, копии карточки образцов подписей и оттиска печати, справки по индивидуальной форме и другие документы. Их можно получить электронно, с усиленной квалифицированной электронной подписью или без, в офисе банка или доставкой курьером.
Зарплатные клиенты теперь могут подключить в интернет-банке бесплатную услугу «Частичное исполнение ведомости». С ней банк не отклонит зарплатные ведомости даже если в них есть ошибки и зачислит зарплату на карты сотрудников с верными данными.
Кроме того, банк подготовил для пользователей «Бизнес-портала» акцию «Миллион для бизнеса». Если совершить покупки на сумму от 40 000 рублей по бизнес-карте Visa до 31 декабря 2021 года, можно выиграть 1 миллион рублей на развитие бизнеса. Карту можно заказать онлайн. В акции участвуют пластиковые и виртуальные бизнес-карты Visa банка «Открытие», независимо от даты выпуска.
Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.
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