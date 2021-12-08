ВОЛМА: цифровое развитие бизнеса – мотивация и развитие персонала

Экономика 08.12.2021 10:20 Новости компаний
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08.12.2021 10:20 Новости компаний
В начале недели были определены лидеры конкурса «Лучшие практики и инициативы по подготовке рабочих кадров и развитию квалификаций» в Южном Федеральном Округе. Победителем в номинации «Кадры для цифровой экономики» стала компания «ВОЛМА».
К числу государственных приоритетов России относятся высокое качество образования, эффективный труд и цифровая трансформация.
Конкурс был призван осветить и впоследствии тиражировать наиболее эффективные наработки в области заявленных приоритетов. Именно практические, прикладные аспекты работы компаний имели значение при подведении итогов конкурса.
ВОЛМА, будучи лидирующим практиком в освоении и внедрении передовых цифровых технологий – и на производстве, и в управляющей системе – показала наилучшие результаты в номинации «Кадры для цифровой экономики» (практики трансформации деятельности организации в соответствии с требованиями цифровой экономики).
Среди прочих инноваций, специалисты ВОЛМА представили свой опыт работы с аналитической программой управления бизнесом, суть которой - в мгновение ока собирать, анализировать и максимально эргономично транслировать выводы многих пересекающихся баз данных. С ее помощью любой сектор деятельности доступен для анализа в преломлении различных критериев – это как рассматривать на экране модель в 3D, вращая и изучая ее под разными углами зрения. Состояние рынка и доли разных продуктов ВОЛМА в разрезе территорий, конкурентной среды, собственного продуктового портфеля и многое другое доступно для постоянного анализа в реальном времени. То же самое – для производства, логистики, стратегического управления.
Основное достижение ВОЛМА именно в том, что Компания приняла решение инвестировать не только в интеграцию аналитического комплекса, но и в развитие компетенций собственных сотрудников по самостоятельному управлению и постоянному развитию системы.
«Это потребовало значительных вложений, - комментирует Владимир ОВЧИНЦЕВ, генеральный директор ВОЛМА. – Но стратегически мы рассматриваем развитие собственного персонала в digitalсреде именно как инвестиции. Мы получаем замкнутый цикл работы с цифровыми данными, при этом мотивируя и развивая собственный персонал. Мы открыты для распространения своего опыта и поддержки других компаний в их стремлении становиться более технологичными и прогрессивными».
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