Здравоохранение

«Гонконгский» грипп выявлен в Волгоградской области

Здравоохранение 06.12.2021 17:50
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06.12.2021 17:50


В Волгоградской области выявлены случаи заболеваемости гриппом типа А/H3N2. Его еще называют "гонконгским гриппом". Он опасен осложнениями в виде пневмоний и осложнений на сердечно-сосудистую систему. По информации территориального управления Роспотребнадзора, лабораторными методами на прошедшей календарной неделе подтверждена циркуляция вирусов негриппозной этиологии: парагриппа, РС-вирус, аденовируса, риновируса, коронавируса COVID-19 и гриппа типа А/H3N2. Сколько случаев гриппа было выявлено, не уточняется. Отметим, что с приходом коронавируса случаев заболевания гриппом в прошлом осенне-зимнем сезоне в регионе не отмечалось.
На прошлой неделе в связи с ОРВИ в 75 образовательных учреждениях области (в группах детских садов, по классам школ, школ-интернатов и колледжей) были введены ограничения занятий. В целом эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в Волгоградской области ниже уровня на 17%. Превышение порогового значения отмечается среди взрослого населения на 82%.

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