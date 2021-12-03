Общество

Ушла за мужем: привитая председатель гордумы в Волгоградской области скончалась от коронавируса

Общество 03.12.2021 10:50
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03.12.2021 10:50


Татьяна Забазнова, председатель Михайловской городской думы Волгоградской области,  скончалась от коронавируса в инфекционном госпитале. Об этом сообщили ИА «Высота 102» ее коллеги. 
За жизнь Татьяны Александровны долго сражались врачи. Коронавирусом председатель Михайловской гордумы и руководитель Себряковского филиала ВолгТУ со своим супругом Федором Забазновым заболели около месяца назад. Федор Забазнов, бывший начальник районного отдела полиции, который после окончания службы работал руководителем службы в филиале, скончался на 64-ом году жизни в начале ноября. «У нас была надежда, что Татьяна Александровна все-таки выздоровеет. К сожалению, ее не стало», - едва сдерживают слезы ее коллеги по думе и филиалу университета. 
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Татьяна Забазнова и ее супруг были привиты вакциной «ЭпиВакКорона». Незадолго до того, как они заболели, пара  вернулась из отпуска. В  управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, куда редакция ИА «Высота 102» обратилась с редакционным запросом с просьбой прояснить связь между смертью жителя Михайловки и вакциной, ранее поясняли, что «регистрация случаев смерти с указанием причин и состояний, приведших к ней, а также случаев заболевания коронавирусом среди привитых вакциной «ЭпиВакКорона» проводится медицинскими организациями». «Расследование случая серьезного поствакцинального осложнения, в частности, летального исхода, возникшего в течение 30 дней после вакцинации и имеющего временную связь с прививкой, проводится на основании информации, направленной медицинской организацией в территориальный орган Роспотребнадзора. Такая информация в управление не поступала», - говорилось в ответе, подписанным заместителем руководителя управления Роспотребнадзора Евгением Резниковым.

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