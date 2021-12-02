ВТБ отразил более 1 млн мошеннических атак

Экономика 02.12.2021 20:17 Новости компаний
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02.12.2021 20:17 Новости компаний
ВТБ с начала года защитил от хищения свыше 14 млрд рублей клиентских средств и отразил более 1 млн атак злоумышленников. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По итогам 11 месяцев ВТБ защитил средства клиентов на сумму более 14 млрд рублей от хищения - это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-ноябрь банк отразил более 1 млн атак мошенников, что на 10% превышает уровень 2020 г. Спасти удалось средства более 80 тыс. клиентов, вовремя заблокировав переводы на 170 тысяч рублей в среднем на каждого из них.
В ноябре ВТБ зафиксировал четырехкратный рост числа обращений клиентов, которые сообщили в контакт-центр банка о звонках злоумышленников. В том числе мошенники использовали новые способы обмана аудитории с применением роботизированного обзвона. Злоумышленники лично или с помощью автоинформатора сообщали клиентам о якобы смене номера телефона или об оформлении кредита в банке.
Кроме того, ВТБ проанализировал активность мошенников в разных городах страны. Банк исследовал обращения пользователей ВТБ Онлайн по поводу атак на их счета. Наибольшее число попыток злоумышленников в расчете на одного пользователя мобильного приложения зафиксировано в Московской, Ленинградской и Магаданской областях. В топ-10 регионов, где мошенники ведут себя наиболее активно, вошли республики Адыгея и Бурятия, а также Санкт-Петербург, Еврейский автономный округ, Хабаровский край, Москва и Свердловская область. В перечне самых «спокойных» территорий оказались Кабардино-Балкария, Мордовская, Чувашская и Удмуртская республики, Кировская область, Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ.
«Безопасность средств клиентов является нашим приоритетом, поэтому мы постоянно совершенствуем технологии борьбы с мошенниками, и число отраженных атак растет. Одним из главных методов являются недавно разработанные инструменты голосового антифрода и верификации клиента по голосовой биометрии. Одновременно мы фиксируем рост финансовой грамотности населения: клиенты все чаще самостоятельно распознают уловки мошенников и передают их номера в чат-бот ВТБ Онлайн для блокировки. Кроме того, пользователи банковского приложения могут в режиме онлайн временно заблокировать свою кредитную карту, если опасаются несанкционированных списаний, а скоро появится возможность заблокировать доступ в личный кабинет», - комментирует Анатолий Печатников.
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