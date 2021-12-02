Первый рабочий день продавца елок в Волгограде закончился кражей





Полицейские задержали 21-летнего продавца искусственных елок в Волгограде по подозрению в краже денег из кассы. Как сообщили в региональном главке МВД, о краже 24 тысяч рублей из кассового аппарата сообщил в полицию 23-летний водитель торгового павильона в Дзержинском районе. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан продавец этого павильона.

Полицейские установили, что молодой человек из Советского района недавно устроился на работу продавцом искусственных елок в павильоне, принадлежащем потерпевшему. В первый же рабочий день он забрал все деньги из кассы и скрылся. В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что похищенные денежные средства потратил на карточные игры.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.



