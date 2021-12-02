Первый рабочий день продавца елок в Волгограде закончился кражей

Происшествия 02.12.2021 13:28
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02.12.2021 13:28
Полицейские задержали 21-летнего продавца искусственных елок в Волгограде по подозрению в краже денег из кассы. Как сообщили в региональном главке МВД, о краже 24 тысяч рублей из кассового аппарата сообщил в полицию 23-летний водитель торгового павильона в Дзержинском районе. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан продавец этого павильона.
Полицейские установили, что молодой человек из Советского района недавно устроился на работу продавцом искусственных елок в павильоне, принадлежащем потерпевшему. В первый же рабочий день он забрал все деньги из кассы и скрылся. В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что похищенные денежные средства потратил на карточные игры.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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