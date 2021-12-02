Происшествия

В Волгограде водитель сбил женщину и скрылся

Происшествия 02.12.2021 10:43
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02.12.2021 10:43


В Волгограде разыскивают водителя, который сбил 49-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 19:15 в Ворошиловском районе. 
По предварительной информации, пешеход попала под колеса неизвестной машины на улице Академической у дома №12, где переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина с ушибами обратилась в медицинское учреждение. 

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