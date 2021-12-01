Сбер приглашает на первый ESG Science Slam





В пятницу, 3 декабря, в онлайн-формате пройдёт первый ESG Science Slam от Общественного центра Сбера в Самаре. Событие приурочено к 180-летию Сбербанка и посвящено теме ESG. Прямой эфир будет доступен для всех желающих в группе Общественного центра Сбера в ВК: https://vk.com/sbercentre. Начало трансляции – 18:00 (мск).

Science Slam — это нестандартный формат представления научных работ широкой публике. Четверо молодых ученых и изобретателей из разных областей науки сразятся на одной сцене за звание лучшего! Биоразлагаемая посуда, электросноубайк, астенический синдром — это лишь малая часть того, о чем вы узнаете на предстоящем слэме.

Участники ESG Science Slam от Сбера:

• Екатерина Кудрякова, Самарский государственный аграрный университет. Екатерина расскажет о том, как создать биоразлагаемую посуду, и чем это может быть полезно человечеству.

• Максим Гнедов, ООО «Сноубайк». На слэме Максим планирует потягаться с Илоном Маском и объяснить, почему не правы те, кто конструируют электротранспорт только для лета, а зимой - предпочитают топливо. А также расскажет о том, как создать электросноубайк и с какими проблемами можно столкнуться.

• Александра Бражникова, Самарский государственный технический университет. На слэме Александра расскажет об автономном подводном аппарате для экологического мониторинга малых водоемов.

• Полина Шацкая, Самарский государственный медицинский университет. Полина расскажет о том, что такое астенический синдром, и почему важно говорить о нем в современных реалиях.

Появившийся в Германии и завоевавший популярность во многих странах мира, Science Slam давно стал традицией и в России. Молодые ученые и студенты, занятые научной деятельностью, в неформальной обстановке рассказывают о своих собственных исследованиях. В распоряжении каждого участника всего 10 минут, за которые нужно понятно, интересно, а самое главное с юмором донести суть своих работ. Выступления спикеров проходят в формате «стендапа», без сложных терминов, так что понятны даже неподготовленным слушателям. В роли судей по традиции выступают зрители, а победителем становится тот, кому достаются самые громкие аплодисменты.

Организатор мероприятия – Общественный центр Сбера в Самаре – это уникальное экологичное пространство, которое объединяет экокомьюнити, проводит онлайн-трансляции для экоактивистов со всей России и дает возможность вести дискуссии на социально важные темы; кроме того, центр помогает реализовывать экологические и социальные проекты.



