Экономика

Сбер приглашает на первый ESG Science Slam

Экономика 01.12.2021 10:39 Новости компаний
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01.12.2021 10:39 Новости компаний


В пятницу, 3 декабря, в онлайн-формате пройдёт первый ESG Science Slam от Общественного центра Сбера в Самаре. Событие приурочено к 180-летию Сбербанка и посвящено теме ESG. Прямой эфир будет доступен для всех желающих в группе Общественного центра Сбера в ВК: https://vk.com/sbercentre. Начало трансляции – 18:00 (мск). 
Science Slam — это нестандартный формат представления научных работ широкой публике. Четверо молодых ученых и изобретателей из разных областей науки сразятся на одной сцене за звание лучшего! Биоразлагаемая посуда, электросноубайк, астенический синдром — это лишь малая часть того, о чем вы узнаете на предстоящем слэме. 
Участники ESG Science Slam от Сбера:
Екатерина Кудрякова, Самарский государственный аграрный университет. Екатерина расскажет о том, как создать биоразлагаемую посуду, и чем это может быть полезно человечеству.
Максим Гнедов, ООО «Сноубайк». На слэме Максим планирует потягаться с Илоном Маском и объяснить, почему не правы те, кто конструируют электротранспорт только для лета, а зимой - предпочитают топливо. А также расскажет о том, как создать электросноубайк и с какими проблемами можно столкнуться.
Александра Бражникова, Самарский государственный технический университет. На слэме Александра расскажет об автономном подводном аппарате для экологического мониторинга малых водоемов.
Полина Шацкая, Самарский государственный медицинский университет. Полина расскажет о том, что такое астенический синдром, и почему важно говорить о нем в современных реалиях.
Появившийся в Германии и завоевавший популярность во многих странах мира, Science Slam давно стал традицией и в России. Молодые ученые и студенты, занятые научной деятельностью, в неформальной обстановке рассказывают о своих собственных исследованиях. В распоряжении каждого участника всего 10 минут, за которые нужно понятно, интересно, а самое главное с юмором донести суть своих работ. Выступления спикеров проходят в формате «стендапа», без сложных терминов, так что понятны даже неподготовленным слушателям. В роли судей по традиции выступают зрители, а победителем становится тот, кому достаются самые громкие аплодисменты. 
Организатор мероприятия – Общественный центр Сбера в Самаре – это уникальное экологичное пространство, которое объединяет экокомьюнити, проводит онлайн-трансляции для экоактивистов со всей России и дает возможность вести дискуссии на социально важные темы; кроме того, центр помогает реализовывать экологические и социальные проекты.

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