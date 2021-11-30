Новые штрафы для нарушителей приказов Ольги Зубаревой ввели в Волгоградской области

Общество 30.11.2021 15:16
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30.11.2021 15:16
С сегодняшнего дня в Волгоградской области начали действовать новые изменения в административном кодексе, касающиеся новых размеров штрафов за невыполнение требований главного санитарного врача и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», новый закон, поддержанный большинством депутатом областной думы, был опубликован 19 ноября, а вступил в силу спустя десять дней.
Напомним, в административный кодекс Волгоградской области добавили новую статью – 14.15, предусматривающую административную ответственность за данные нарушения. В частности, новые изменения предполагают введение штрафных санкций в отношении граждан и юридических лиц, которые нарушат требования нормативных актов губернатора о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов общепита и объектов оказания услуг в новых условиях, вызванных распространением коронавирусной инфекции. Для должностных лиц предусматривается штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч.
Придется поплатиться рублем и гражданам, которые нарушат, в частности, режим самоизоляции. Для них предусмотрены штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Напомним, согласно постановлению губернатора, режим самоизоляции должны соблюдать непривитые граждане, достигшие возраста 60 лет, а также имеющие хронические заболевания. Им позволяется лишь выходить за покупками в магазины и аптеки, посещать медучреждения в случае необходимости оказания экстренной помощи, а также на прогулки.
Однако в случае повтора совершения административного нарушения штрафы будут увеличены - для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Самое суровое наказание предусмотрено за повторное нарушение антиковидных мер юридическими лицами – штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Ранее заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко на заседании облдумы сетовала, что среди нарушителей антиковидных мер есть и такие, кто принципиально продолжает не исполнять распоряжения властей и не носит маски. Таких граждан ранее можно было привлечь к административной ответственности лишь раз, теперь им грозят уже более серьезные штрафы.
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