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Новый лимитированный Renault KAPTUR Intense в Волгограде

Полезно знать 30.11.2021 09:00 Реклама
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30.11.2021 09:00 Реклама


Автомобильный концерн Renault начал выпуск лимитированной серии компактного кроссовера RENAULT KAPTUR INTENSE. Автомобили доступны для предзаказа и покупки в салоне официального дилера в Волгограде – компании «Волга Раст». 
Полноприводный компактный кроссовер Renault Kaptur начали выпускать на заводе в российском Подмосковье в 2016 году. В 2020 году коммерчески успешный автомобиль был доработан под отечественные технические и климатические условия эксплуатации (замена двигателей и МКПП, освежение дизайна кузова и салона), а осенью 2021 года с конвейера сошел Renault KAPTUR Intense – лимитированный кроссовер. 
Если поклонники автобренда ждали каких-то особенных «сюрпризов», то их нет – специальная серия не имеет существенных конструктивных обновлений, есть мелкие дополнения в опциях и некоторые изменения в дизайне кузова и интерьере салона. Тем не менее, лимитированный KAPTUR Intense создавался с учетом замечаний и пожеланий автолюбителей, укомплектован всем необходимым и представляет собой нечто среднее между улучшенной комплектацией Drive[1]  и элитной Style[2]
Отметим, что передне- и полноприводная мобильная платформа (Во для SUV[3]), габариты (4333 х 1813 х 1613 мм), колесная база (2673 мм) и дорожный просвет (205 мм) не изменились. Под капотом также сохранились проверенные практикой российских дорог бензиновые движки - 114-сильный «атмосферник» для переднеприводных версий, работающий в паре с «механикой» и бесступенчатым вариатором СVT X-Tronic[4], и 150-сильный турбомотор с «автоматом» для переднего/полного привода. 

Двигатели могут переключаться в режим Eco[5], обеспечивающий существенную экономию топлива (до 7 л/100 км), вариаторы имеют 7-ступенчатый режим D-Step[6]  для автоматической настройки трансмиссии под дорожные условия. Ходовая – все та же энергоемкая многорычажная подвеска с многодисковой полноприводной муфтой GKN[7].
Экстерьер
Внешний дизайн кроссовера KAPTUR Intense практически не изменился, однако автомобиль гарантированно станет очень заметным на дороге. Лимитированная версия будет выпускаться только с пронзительно яркой двухцветной раскраской кузова - Orange Atacama[8]  (оранжевый металлик) c серебристой или черной крышей, на которой будет установлена радиоантенна «Акулий плавник». 

Автомобиль получит штатную светодиодную оптику Pure Vision[9]  (даже в элитной Style[2]  они устанавливаются опционально), «карбоновые» корпуса зеркал заднего вида, фирменные шильдики Intense на передних крыльях и новые легкосплавные 17”-диски темно-серого цвета.
Электроника
Электронные помощники и системы безопасности в лимитированной серии Renault KAPTUR Intense полностью идентичны комплектации Drive[1]
• круиз-контроль с опцией курсовой устойчивости ESP[10]  при любом состоянии дорожного покрытия;
• круговой контроль слепых зон с видеокамерами и датчиками;
• усиленное экстренное торможение AFU[11];
• защита на наклонной поверхности Hill Start Assist[12];
• подсветка поворотов;
• парктроник;
• датчики света и дождя;
• комплект «зимних» опций;
• системы безопасности уровня 5 звезд NCAP[3].
Опционально для KAPTUR Intense можно дозаказать светодиодные противотуманные фары и подогрев лобового стекла и рулевого колеса. 
Салон

Дизайн салона лимитированного кроссовера практически такой же, как в комплектации Drive[1], но есть «специальные» дополнения, которые есть только у максимальной Style[2]:
• мультимедийная система Easy Link[13]  с 8-дюймовым дисплеем и сенсорным управлением, поддержкой навигации Apple CarPlay[14], Android Auto[15] ™ и приложений Яндекс.Авто, портами для подключения мобильных устройств;
• трехзонный климат-контроль;
• аудиосистема премиум-класса BOSE®[7]  с шестью динамиками, цифровым усилителем со звуковым процессором и сабвуфером. 
Интерьер KAPTUR Intense персонализирован под цветовую гамму кузова. Передняя панель отделана «под карбон», и имеет оранжевую окантовку, как и воздуховоды. Сиденья отделаны комбинированной обивкой (кожа + текстиль) и имеют оранжевую прострочку, идентичную прострочке на дверных панелях.

Выгодные условия покупки Renault KAPTUR Intense
В салонах официального дилера Renault «Волга-Раст» в Волгограде действуют онлайн-программы выгодной покупки кроссоверов KAPTUR Intense. Вы можете купить автомобиль лимитированной серии, используя:
Онлайн шоу-рум
На официальном сайте www.renault.ru вы можете зайти в виртуальный шоу-рум и выбрать кроссовер с нужной комплектацией и дополнительным опционалом. Сервис поддерживает удобный выбор, полную оплату покупки и доставку машины на дом.
Онлайн одобрение кредита 
Сервис помогает выбрать оптимальные условия покупки автомобиля в кредит, отправить заявку на выбранную кредитную программу и удаленное одобрение кредита в режиме онлайн. Понадобится только использовать подтвержденную учетную запись на электронном портале «Госуслуги». 
Онлайн оценка и заявка на покупку авто по программе trade-in[16]
Вы можете купить новый кроссовер KAPTUR Intense с зачетом стоимости имеющегося у вас автомобиля в trade-in[16]. Дистанционно можно быстро получить оценку старого авто и отправить заявку дилеру на рассмотрение данных и получение выгодных условий покупки. 
Кроссоверы лимитированной серии Kaptur Intense уже в салонe официального дилера Renault – компании «Волга-Раст» в Волгограде. Записаться на тест-драйв можно по тел: +7 (8442) 55 15 55. 
Перевод:
[1] Drive - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Драйв.
[2] Style - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Стайл.
[3] NCAP - (англ.)  автомобильный журнал, транслитерация Н-кап.
[4] СVT X-Tronic - (англ.)  вариаторная коробка передач, транслитерация ЦВТ Икс-Троник.
[5] Eco - (англ.) режим работы двигателя, транслитерация Эко.
[6] D-Step - (англ.) 7-ступенчатый режим вариаторов, транслитерация Ди-Стэп.
[7] BOSE - (англ.) аудиосистема премиум-класса, транслитерация Бос.
[8] Orange Atacama - (англ.) вид цвета, оранжевый металлик, транслитерация Орэндж Атакама.
[9] Pure Vision - (англ.) светодиодная оптику, транслитерация Пур Визион.
[10] ESP - (англ.) электронная система контроля устойчивости автомобиля, транслитерация ЭСП.
[11] AFU - (англ.) система помощи при экстренном торможении автомобиля, транслитерация ЭФУ.
[12] Hill Start Assist – (англ.) система удержания авто на наклонной поверхности, транслитерация Хилл Старт Ассист.
[13] Easy Link – (англ.) мультимедийная система, транслитерация Изи Линк.
[14] Apple CarPlay - (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить iPhone, начиная с iPhone 5, к мультимедиа-адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эппд Кар Плэй.
[15] Android Auto - (англ.) это мобильное приложение, созданное Google для отражения функций устройства Android, на приборной панели автомобиля и головном устройстве развлечений, транслитерация Андроид Авто.
[16] trade-in - (англ.) приобретение новой техники с учетом стоимости старой, транслитерация Трейд-ин.

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