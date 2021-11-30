Новый лимитированный Renault KAPTUR Intense в Волгограде





Автомобильный концерн Renault начал выпуск лимитированной серии компактного кроссовера RENAULT KAPTUR INTENSE. Автомобили доступны для предзаказа и покупки в салоне официального дилера в Волгограде – компании «Волга Раст».

Renault KAPTUR Intense – лимитированный кроссовер. Полноприводный компактный кроссовер Renault Kaptur начали выпускать на заводе в российском Подмосковье в 2016 году. В 2020 году коммерчески успешный автомобиль был доработан под отечественные технические и климатические условия эксплуатации (замена двигателей и МКПП, освежение дизайна кузова и салона), а осенью 2021 года с конвейера сошел– лимитированный кроссовер.

Если поклонники автобренда ждали каких-то особенных «сюрпризов», то их нет – специальная серия не имеет существенных конструктивных обновлений, есть мелкие дополнения в опциях и некоторые изменения в дизайне кузова и интерьере салона. Тем не менее, лимитированный KAPTUR Intense создавался с учетом замечаний и пожеланий автолюбителей, укомплектован всем необходимым и представляет собой нечто среднее между улучшенной комплектацией Drive[1] и элитной Style[2].

Отметим, что передне- и полноприводная мобильная платформа (Во для SUV[3]), габариты (4333 х 1813 х 1613 мм), колесная база (2673 мм) и дорожный просвет (205 мм) не изменились. Под капотом также сохранились проверенные практикой российских дорог бензиновые движки - 114-сильный «атмосферник» для переднеприводных версий, работающий в паре с «механикой» и бесступенчатым вариатором СVT X-Tronic[4], и 150-сильный турбомотор с «автоматом» для переднего/полного привода.





Двигатели могут переключаться в режим Eco[5], обеспечивающий существенную экономию топлива (до 7 л/100 км), вариаторы имеют 7-ступенчатый режим D-Step[6] для автоматической настройки трансмиссии под дорожные условия. Ходовая – все та же энергоемкая многорычажная подвеска с многодисковой полноприводной муфтой GKN[7].

Экстерьер

Внешний дизайн кроссовера KAPTUR Intense практически не изменился, однако автомобиль гарантированно станет очень заметным на дороге. Лимитированная версия будет выпускаться только с пронзительно яркой двухцветной раскраской кузова - Orange Atacama[8] (оранжевый металлик) c серебристой или черной крышей, на которой будет установлена радиоантенна «Акулий плавник».





Автомобиль получит штатную светодиодную оптику Pure Vision[9] (даже в элитной Style[2] они устанавливаются опционально), «карбоновые» корпуса зеркал заднего вида, фирменные шильдики Intense на передних крыльях и новые легкосплавные 17”-диски темно-серого цвета.

Электроника

Электронные помощники и системы безопасности в лимитированной серии Renault KAPTUR Intense полностью идентичны комплектации Drive[1]:

• круиз-контроль с опцией курсовой устойчивости ESP[10] при любом состоянии дорожного покрытия;

• круговой контроль слепых зон с видеокамерами и датчиками;

• усиленное экстренное торможение AFU[11];

• защита на наклонной поверхности Hill Start Assist[12];

• подсветка поворотов;

• парктроник;

• датчики света и дождя;

• комплект «зимних» опций;

• системы безопасности уровня 5 звезд NCAP[3].

Опционально для KAPTUR Intense можно дозаказать светодиодные противотуманные фары и подогрев лобового стекла и рулевого колеса.

Салон





Дизайн салона лимитированного кроссовера практически такой же, как в комплектации Drive[1], но есть «специальные» дополнения, которые есть только у максимальной Style[2]:

• мультимедийная система Easy Link[13] с 8-дюймовым дисплеем и сенсорным управлением, поддержкой навигации Apple CarPlay[14], Android Auto[15] ™ и приложений Яндекс.Авто, портами для подключения мобильных устройств;

• трехзонный климат-контроль;

• аудиосистема премиум-класса BOSE®[7] с шестью динамиками, цифровым усилителем со звуковым процессором и сабвуфером.

Интерьер KAPTUR Intense персонализирован под цветовую гамму кузова. Передняя панель отделана «под карбон», и имеет оранжевую окантовку, как и воздуховоды. Сиденья отделаны комбинированной обивкой (кожа + текстиль) и имеют оранжевую прострочку, идентичную прострочке на дверных панелях.





Выгодные условия покупки Renault KAPTUR Intense

В салонах официального дилера Renault «Волга-Раст» в Волгограде действуют онлайн-программы выгодной покупки кроссоверов KAPTUR Intense. Вы можете купить автомобиль лимитированной серии, используя:

• Онлайн шоу-рум

www.renault.ru вы можете зайти в виртуальный шоу-рум и выбрать кроссовер с нужной комплектацией и дополнительным опционалом. Сервис поддерживает удобный выбор, полную оплату покупки и доставку машины на дом. На официальном сайтевы можете зайти в виртуальный шоу-рум и выбрать кроссовер с нужной комплектацией и дополнительным опционалом. Сервис поддерживает удобный выбор, полную оплату покупки и доставку машины на дом.

• Онлайн одобрение кредита

Сервис помогает выбрать оптимальные условия покупки автомобиля в кредит, отправить заявку на выбранную кредитную программу и удаленное одобрение кредита в режиме онлайн. Понадобится только использовать подтвержденную учетную запись на электронном портале «Госуслуги».

• Онлайн оценка и заявка на покупку авто по программе trade-in[16]

Вы можете купить новый кроссовер KAPTUR Intense с зачетом стоимости имеющегося у вас автомобиля в trade-in[16]. Дистанционно можно быстро получить оценку старого авто и отправить заявку дилеру на рассмотрение данных и получение выгодных условий покупки.

Кроссоверы лимитированной серии Kaptur Intense уже в салонe официального дилера Renault – компании «Волга-Раст» в Волгограде. Записаться на тест-драйв можно по тел: +7 (8442) 55 15 55.

Перевод:

[1] Drive - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Драйв.

[2] Style - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Стайл.

[3] NCAP - (англ.) автомобильный журнал, транслитерация Н-кап.

[4] СVT X-Tronic - (англ.) вариаторная коробка передач, транслитерация ЦВТ Икс-Троник.

[5] Eco - (англ.) режим работы двигателя, транслитерация Эко.

[6] D-Step - (англ.) 7-ступенчатый режим вариаторов, транслитерация Ди-Стэп.

[7] BOSE - (англ.) аудиосистема премиум-класса, транслитерация Бос.

[8] Orange Atacama - (англ.) вид цвета, оранжевый металлик, транслитерация Орэндж Атакама.

[9] Pure Vision - (англ.) светодиодная оптику, транслитерация Пур Визион.

[10] ESP - (англ.) электронная система контроля устойчивости автомобиля, транслитерация ЭСП.

[11] AFU - (англ.) система помощи при экстренном торможении автомобиля, транслитерация ЭФУ.

[12] Hill Start Assist – (англ.) система удержания авто на наклонной поверхности, транслитерация Хилл Старт Ассист.

[13] Easy Link – (англ.) мультимедийная система, транслитерация Изи Линк.

[14] Apple CarPlay - (англ.) система компании Apple, позволяющая подключить iPhone, начиная с iPhone 5, к мультимедиа-адаптированному автомобилю для интеграции Siri и других служб в автомобиль, транслитерация Эппд Кар Плэй.

[15] Android Auto - (англ.) это мобильное приложение, созданное Google для отражения функций устройства Android, на приборной панели автомобиля и головном устройстве развлечений, транслитерация Андроид Авто.

[16] trade-in - (англ.) приобретение новой техники с учетом стоимости старой, транслитерация Трейд-ин.