Фермер обнаружил в поле под Волгоградом россыпь гранат и снарядов





Группа разминирования уничтожила 33 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, которые были найдены в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, обнаружил снаряды фермер при опашке поля на тракторе. Заявка на разминирование в полк поступила через военный комиссариат Волгоградской области. В общей сложности найдены 33 минометных боеприпаса и ручные гранаты времен Великой Отечественной войны. Общая масса найденных боеприпасов составила более 70 кг. Саперы извлекли их из земли и транспортировали на полигон Прудбой, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Всего с начала года саперы Южного военного округа уничтожили более 20 тысяч взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба Южного военного округа