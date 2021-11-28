Общество 28.11.2021 18:07
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28.11.2021 18:07
В школе №1 Кумылженского района Волгоградской области проведут проверку о соблюдении трудовых прав педагогов, которые пожаловались на действия руководства. Учителя утверждали, что их заставляют работать бесплатно по субботам и выходить в выходные на вечерние рейды. Также педагоги пожаловались на снижение зарплат. В комитете образования и науки Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» обратилось с редакционным запросом, отметили, что совместно с профсоюзом проведут проверку по указанным фактам. В ведомстве также добавили, что непосредственно к ним жалоб от преподавателей данной школы ранее не поступало.
В комитете подчеркнули, что второй приказ, касающийся организации в школе шестидневной рабочей недели, который выпустили в администрации муниципального района, сейчас уже не актуален, поскольку он был ранее отменен. «При этом важно отметить, что составление учебного графика уроков, внеурочной деятельности и учебных планов остаются по-прежнему в полномочиях школы», - пояснили в облкомобразования.
Проблему снижения зарплат педагогов в ведомстве также опровергли. Здесь рассказали, что в Кумылженском районе, как и в других муниципалитетах региона, она не сокращалась. «Педагоги получают все положенные выплаты, в том числе доплаты за классное руководство», - заверили в комитете.
Напомним, ранее учителя школы №1 станицы Кумылженской Волгоградской области сообщили в редакцию «Высота 102» о неправомерных действиях директора школы. По их словам, руководство школы объявило преподавательскому составу о рабочих днях по субботам из-за недельного локдауна, которые к тому же педагоги должны были отработать бесплатно. При этом предоставить данный приказ директор школы отказалась. Последней каплей стал еще один дополнительный приказ, который обязывал педагогов помимо работы в выходные дни участвовать еще в вечерних рейдах. Также учителя жаловались на снижение зарплат, которые были урезаны руководством образовательного учреждения без объяснения причин.
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