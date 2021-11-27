Общество

«Мы не рабы»: учителя из глубинки Волгоградской области возмутились из-за бесплатной работы

Общество 27.11.2021 18:56
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27.11.2021 18:56


Учителя школы №1 станицы Кумылженской Волгоградской области возмущены действиями руководства образовательного учреждения, в результате чего у педагогов снизились зарплаты, зато прибавилось работы, в том числе и так называемой общественной нагрузки. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники, на днях директор школы объявила преподавательскому составу о рабочих днях по субботам. «Она объяснила, что надо наверстать программу, от которой мы отстали из-за недельного локдауна. Теперь нам придется работать три субботы подряд и еще 29 и 30 декабря, которые были у нас выходными. Причем работать по субботам мы будем бесплатно», - объяснила одна из учителей.
На просьбу преподавателей предоставить данный приказ, как утверждают учителя, директор ответила, что видеть им его не положено. «Нас просто используют, это грубое нарушение Трудового кодекса РФ!», - негодуют педагоги. Приказ им все-таки раздобыть удалось. Но, как выяснилось, это были еще не все новшества от руководства.  Последней каплей стал еще один дополнительный приказ, который обязывал их  помимо работы в выходные дни участвовать в вечерних рейдах.
«Теперь нас еще заставляют следить за детьми нерадивых родителей, которые болтаются по станице в вечернее время», - пояснили педагоги.

По их словам, мало того, что они работают сверхурочно, так еще с этого года им урезали зарплату: «С сентября 2021 года учителям нашей школы сократили зарплату, кому на четверть, а кому на треть безо всякого объяснения и предупреждения». По словам учителей, они  обращались с заявлением в районную прокуратуру, но там посчитали, что зарплата посчитана правильно и никаких нарушений нет.
Однако учителя пожаловались на происходящее главе администрации Кумылженского района Валерию Денисову. «Он нам сказал, что не в курсе сокращения зарплаты и сказал, что не имеет к этому отношения, хотя директор говорила, что срезать зарплату ей приказал глава», - рассказали они.
«Но мы не рабы, чтобы бесплатно работать и еще выполнять работу полиции и дежурить на улицах. Надеемся, что и руководство школы, и администрации одумаются и перестанут издеваться над людьми», - считают учителя.
Между тем, дозвониться до директора  школы №1 Маргарите Ляховой корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось. Глава администрации Кумылженского района Валерий Денисов тоже, в отличии от учителей, в субботу, видимо не работает. С просьбой пояснить ситуацию редакция обратилась в комитет образования и науки Волгоградской области, где пообещали разобраться в происходящем.

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