На просьбу преподавателей предоставить данный приказ, как утверждают учителя, директор ответила, что видеть им его не положено. «Нас просто используют, это грубое нарушение Трудового кодекса РФ!», - негодуют педагоги. Приказ им все-таки раздобыть удалось. Но, как выяснилось, это были еще не все новшества от руководства. Последней каплей стал еще один дополнительный приказ, который обязывал их помимо работы в выходные дни участвовать в вечерних рейдах.
«Теперь нас еще заставляют следить за детьми нерадивых родителей, которые болтаются по станице в вечернее время», - пояснили педагоги.
Однако учителя пожаловались на происходящее главе администрации Кумылженского района Валерию Денисову. «Он нам сказал, что не в курсе сокращения зарплаты и сказал, что не имеет к этому отношения, хотя директор говорила, что срезать зарплату ей приказал глава», - рассказали они.
«Но мы не рабы, чтобы бесплатно работать и еще выполнять работу полиции и дежурить на улицах. Надеемся, что и руководство школы, и администрации одумаются и перестанут издеваться над людьми», - считают учителя.
Между тем, дозвониться до директора школы №1 Маргарите Ляховой корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось. Глава администрации Кумылженского района Валерий Денисов тоже, в отличии от учителей, в субботу, видимо не работает. С просьбой пояснить ситуацию редакция обратилась в комитет образования и науки Волгоградской области, где пообещали разобраться в происходящем.