Водителя с купленными в интернете правами задержали под Волгоградом

Происшествия 28.11.2021 09:40
0
28.11.2021 09:40
Полицейские задержали 43-летнего жителя Быковского района с поддельным водительским удостоверением. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, инспекторы ГИБДД у дома №2 по проспекту Ленина в Волжском остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ-21041». Водитель предъявил документы с явными признаками подделки. Экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение является фальшивкой.
Установлено, что поддельные документы мужчина приобрел на одном из сайтов в интернете. На это водитель решился после того, как его лишили водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Оплатив услугу, мужчина получил поддельный документ.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до одного года лишения свободы.
Реклама
Молодой водитель легковушки сбил пешехода в Волгограде28.11.2021 17:46
Происшествия 28.11.2021 17:46
Двоих человек увезли в больницу с трассы в Волгоградской области28.11.2021 10:33
Происшествия 28.11.2021 10:33
Три частные бани сгорели в Волгоградской области28.11.2021 09:05
Происшествия 28.11.2021 09:05
В Волгограде арестовали футбольного фаната из Воронежа за поджог фаера на Мамаевом кургане27.11.2021 16:57
Происшествия 27.11.2021 16:57
В Волгограде водителя «Камаза» переехала фура27.11.2021 14:17
Происшествия 27.11.2021 14:17
Житель Волгоградской области отметил день рождения угоном эвакуатора27.11.2021 12:12
Происшествия 27.11.2021 12:12
Под Волгоградом пенсионерка погибла под колесами автобуса27.11.2021 09:33
Происшествия 27.11.2021 09:33
В Волжском молодой водитель сбил насмерть пешехода27.11.2021 09:26
Происшествия 27.11.2021 09:26
В Волгоградской области бездомный чуть не сгорел в подвале дома27.11.2021 09:02
Происшествия 27.11.2021 09:02
В Волгограде проводят проверку после обрушения балкона с рабочим26.11.2021 16:30
Происшествия 26.11.2021 16:30
В пожаре в волгоградской многоэтажке задохнулся кот26.11.2021 09:13
Происшествия 26.11.2021 09:13
Иномарку волгоградца изъяли за 280 неоплаченных штрафов (ВИДЕО)25.11.2021 14:48
Происшествия 25.11.2021 14:48
В Волгограде задержали убежавшего водителя после смертельного наезда на пешехода25.11.2021 10:21
Происшествия 25.11.2021 10:21
Осеннее обострение: мошенники завалили волгоградцев электронными письмами24.11.2021 17:12
Происшествия 24.11.2021 17:12
В Котово Волгоградской области грузовик свалил световую опору на дом24.11.2021 16:04
Происшествия 24.11.2021 16:04
Реклама