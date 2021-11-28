Происшествия

Водителя с купленными в интернете правами задержали под Волгоградом

Происшествия 28.11.2021 09:40
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28.11.2021 09:40


Полицейские задержали 43-летнего жителя Быковского района с поддельным водительским удостоверением. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, инспекторы ГИБДД у дома №2 по проспекту Ленина в Волжском остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ-21041». Водитель предъявил документы с явными признаками подделки. Экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение является фальшивкой.
Установлено, что поддельные документы мужчина приобрел на одном из сайтов в интернете. На это водитель решился после того, как его лишили водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Оплатив услугу, мужчина получил поддельный документ.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до одного года лишения свободы.

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