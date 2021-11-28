Три частные бани сгорели в Волгоградской области

Происшествия 28.11.2021 09:05
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28.11.2021 09:05
Жители двух хуторов в Волгоградской области лишились своих бань в результате пожаров, еще одно место для купания сгорело в дачном обществе в Волжском. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, накануне вечером пожарные расчеты тушили возгорание в хуторе Заливском Октябрьского района. Там загорелась деревянная обшивка бани площадью 20 кв.м. Причиной пожара стала неисправность дымохода. Из-за этого также произошел пожар в частной бане в хуторе Бобры в Среднеахтубинском районе. В строении горела обрешетка кровли на площади 30 кв.м. Еще одна баня пострадала ночью от огня в СНТ «Латекс» в Волжском. Пожар произошел на улице 37. Баня горела по всей площади. По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки на вводе. Погибших и пострадавших в результате происшествий нет.
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