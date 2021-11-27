



Волгоградские полицейские задержали футбольного фаната из Воронежской области, который зажег фаер на Мамаевом кургане перед началом матча "Ротора" и "Факела". Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, при задержании у болельщика изъяли более 10 дымовых шашек и фаеров, которые он планировал пронести на матч.





Полицейские быстро установили личность 36-летнего хулигана и задержали его в Центральном районе. Позже он был доставлен в отдел полиции. В отношении болельщика составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ - "Мелкое хулиганство". Ему грозит до 15 суток. Материалы направлены в суд Центрального района.

Напомним, сегодня на стадионе «Волгоград-Арена» встречались «Ротор» и «Факел» из Воронежской области. В последнем матче первой половины сезона ФНЛ «Ротор» вновь потерпел поражение и уступил сопернику со счетом 1:2. Матч посетили 743 болельщика, из них 147 прибыли из Воронежской области на двух автобусах и личным транспортом.



