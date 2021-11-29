Какие достопримечательности посмотреть на Валааме





Валаам – остров на Ладожском озере, который расположен в Валаамском архипелаге. Его площадь почти 30 квадратных километров, но главной изюминкой стал именно поселок Валаам, названием которого уже привыкли называть и весь остров. Природа в этих местах очень красива – высокие горы, уступы и скалы, покрытые мхом, густой лес и сосны «в юбках», которые разрослись до самой земли.

Для тех, кто хочет поближе увидеть природу и достопримечательности острова в Республике Карелия, доступны туры на Валаам , которые предоставляют разные туристические фирмы. Чаще всего можно встретить круизы из Санкт-Петербурга и Москвы, поскольку именно такие путешествия пользуются сейчас большим спросом.

Валаам манит своей тишиной и природой не только туристов, а и художников, реставраторов, любителей природы и, конечно же, паломников.

ТОП-5 достопримечательностей Валаама

Валаамский монастырь (Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь)

За свою историю монастырь переживал много трудностей, но, несмотря на это, принимал много паломников, сохранился и действует до сих пор. Он ухоженный, с красивыми часовнями, садами, хранит мощи праведников Германа и Сергия, а также Валаамских старцев. На территории есть библиотека, кафе и гостиница.

Скит всех святых

Один из скитов Спасо-Преображенского монастыря, который располагается на Скитском острове, самый большой и самый старинный. Когда-то был единственным на острове. Сейчас присутствует большое количество насаждений фруктовых деревьев, пихт и кедра. Считается, что первым здесь жил преподобный Александр Свирский в вырытой им пещере. Сам скит был возведен в конце XVIII века.

Елеонская гора и Гефсиманский скит

С горы открываются красивые виды на Ладожское озеро и окружающую природу острова. У ее подножия находится Гефсиманский скит. Игумен Маврикий сделал эти места «русским Иерусалимом» из-за сходства со Святой Землей. Гефсиманский скит десятки лет был заброшен, но не так давно отреставрирован.

Большая Никоновская бухта

Это место стоянки круизных теплоходов в западной части острова Валаам. Благодаря своему большому размеру позволяет свободно швартоваться теплоходам. Рядом находится Воскресенский (Красный) скит. Довольно молодое (XX век), но очень красивое строение, которое было возведено на горе Сион. По легенде, на этом месте Андреем Первозванным был воздвигнут крест, который сменился часовней, а потом скитом.

Свято-Владимирский скит

Молодой скит, который был основан после 2000-х годов. Как раз перед этим Патриарх Алексий Второй заложил камень на его месте, что и впоследствии стало проектом Владимирского скита. На цокольном этаже есть музей, а также крестильная, библиотека.

Каждая достопримечательность Валаама достойна внимания, однозначного ответа на то, где лучше, получить нельзя.