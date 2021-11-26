Большинство жителей ЮФО не интересуются «черными пятницами» и не ждут их

Экономика 26.11.2021 21:14
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26.11.2021 21:14
Подавляющее большинство жителей Южного федерального округа без внимания относятся к «черной пятнице». При этом около половины потеряли к данной акции интерес после того, как поучаствовали в ней. Таковы результаты опроса* об отношении россиян к шоппингу и «черным пятницам», проведенного банком «Открытие».
«Черная пятница» безразлична 83% мужчин и 89% женщин. Из них 59% представительниц прекрасного пола и 46% сильного, когда-то имели опыт участия в этой акции. На фоне этого 17% мужчин и 11% женщин всегда ждут ноябрьской чернопятничной распродажи.
32% женщин и 41% мужчин регулярно пользуются при покупке товаров кешбэками. Специально не следят за программами возврата средств на карты 54% южан и 61% южанок. 7% женщин и 5% мужчин не знают, что такое кешбэк.
* Опрос проведен банком «Открытие» 15-22 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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