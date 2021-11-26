В Волгограде проводят проверку после обрушения балкона с рабочим

Происшествия 26.11.2021 16:30
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26.11.2021 16:30
Рабочий упал вместе с рухнувшим балконом при проведении капитального ремонта дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в настоящее время мужчина госпитализирован.
ЧП случилось сегодня при проведении капремонта многоквартирного жилого дома №8 по улице Шурухина. Мужчина получил травмы. Прокуратурой Волгоградской области организована проверку по данному факту. По ее итогам, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, пояснили в надзорном органе.
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