В Волгограде проводят проверку после обрушения балкона с рабочим





Рабочий упал вместе с рухнувшим балконом при проведении капитального ремонта дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в настоящее время мужчина госпитализирован.

ЧП случилось сегодня при проведении капремонта многоквартирного жилого дома №8 по улице Шурухина. Мужчина получил травмы. Прокуратурой Волгоградской области организована проверку по данному факту. По ее итогам, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, пояснили в надзорном органе.











