Банк «Открытие» выставил на торги банковский особняк у Садового кольца Москвы

Экономика 26.11.2021 14:43 Новости компаний
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26.11.2021 14:43 Новости компаний
Банк «Открытие» выставил на торги представительское здание площадью 2785 м2 в Москве, в 10 минутах пешком от метро Сухаревская. Здание представляет собой представительский банковский особняк, расположенный на первой линии домов. Стартовая стоимость объекта – 424,6 млн рублей.
Здание находится в районе «Красносельский» ЦАО Москвы по адресу пер. Живарев, д. 2/4. стр.1.
Особняк построен в классическом стиле по индивидуальному проекту, что выгодно отличает его от многих современных объектов. Функциональное пространство: шесть надземных этажей, включая один технический, и один подземный. В здании смешанный тип планировки, хороший ремонт, есть выделенная зона руководства. Ранее в здании располагался представительский офис банка. Высота пятого, представительского, этажа достигает 4,5 метров. Особняк расположен на собственной территории.
В здании были проведены капитальный ремонт и полная реконструкция. Особняк оборудован всеми необходимыми современными инженерными системами.
В районе нахождения объекта прекрасная инфраструктура - в шаговой доступности расположены магазины, аптеки, кафе, рестораны, библиотека, Парк культуры и отдыха, концертный зал и другие объекты. Высокий автомобильный и пешеходный трафик. Отличная транспортная доступность: м. «Проспект Мира» (890 м), м. «Сухаревская» (940 м), автобусная остановка «Астраханский переулок» в 470 м.
Особняк отлично подходит для арендного бизнеса, размещения банка, представительства компании, бизнес-центра, медицинской клиники или отеля.
Аукцион по продаже здания состоится 21 декабря 2021 года на электронной площадке Росэлторг.
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