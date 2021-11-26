Роспотребнадзор в Волгограде отчитался о QR-кодах сотрудников после визита антипрививочников





В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отчитались об уровне коллективного иммунитета сотрудников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, с учетом привитых и переболевших он составил 91%. При этом часть сотрудников прошли повторный курс вакцинации. В ведомстве подчеркнули, что ежегодно сотрудники управления прививаются от сезонного гриппа. «Такая дисциплинированность позволяет работникам находиться на рабочем месте, а организации – выполнять свои функции без сбоев», - отметили в ведомстве, уточнив, что для формирования коллективного иммунитета должно быть вакцинировано не менее 80% взрослого населения Волгоградской области. Отметим, что QR-коды присваиваются лишь переболевшим коронавирусом или лицам, прошедшим вакцинацию.

Напомним, неделю назад в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области пришли четыре женщины, которые потребовали от главного санитарного врача Ольги Зубаревой и других сотрудников предъявить паспорта и свои QR-коды, а также проверили соблюдение масочного режима работниками ведомства. Однако никто из работников ведомства так и не продемонстрировал волгоградкам доказательства своей вакцинации. Через несколько дней трое из активисток были оштрафованы на различные суммы – от 3 до 30 тысяч рублей за совершение административных правонарушений - проникновение на охраняемый объект и нарушение правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации.



