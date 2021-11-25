Экономика

Почти половина жителей ЮФО ежедневно приобретают товары со скидками

Экономика 25.11.2021 18:47
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25.11.2021 18:47


44% мужчин и 45% женщин покупают различные товары со скидками или ежедневно или несколько раз в неделю. Из них 62% считают, что учитывать скидки при покупке товаров – это важный показатель финансовой грамотности. 38% представителей сильного пола берут скидочные товары, так как того диктует их финансовая ситуация. У женщин этим же руководствуются 36%. Таковы результаты опроса* об отношении россиян к шоппингу и «черным пятницам», проведенного банком «Открытие».
Среди опрошенных 29% мужчин и 43% женщин заявили, что пользуются скидками несколько раз месяц. Не чаще, чем раз в месяц на скидочные товары обращают внимание 24% мужчин и 11% женщин.
Все россияне склонны подходить к шоппингу рационально и большинство из них планирует покупки перед посещением магазина. Так поступают 74% мужчин и 64% женщин. 49% мужчин и 38% представительниц прекрасного пола заявили, что предпочитают покупать только самое необходимое, без излишеств. При этом спонтанные покупки товаров, которые не являются жизненно необходимыми, предсказуемо чаще совершают женщины (44%), чем мужчины (31%). Женщины значительно чаще мужчин предпочитают посещать магазины в период скидок или акций – 71% против 57%. Кроме того, 28% мужчин и 21% женщин предпочитают покупать товары на иностранных сайтах, таких как AliExpress.
Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в шоппинг россиян и, в частности, жителей юга. 36% женщин и 22% мужчин в ЮФО стали реже совершать спонтанные покупки. 41% женщин и 17% мужчин теперь чаще заказывают одежду и обувь в интернет-магазинах. 23% женщин и 22% мужчин перестали ходить в крупные торговые центры. Не изменился шоппинг из-за коронавирусных ограничений у 32% южан и 20% южанок.
Стали тратить меньше денег на шоппинг из-за пандемии 24% мужчин и 55% женщин. У 63% мужчин и 34% женщин траты на эти цели не изменились. Стали тратить больше на шоппинг в эпоху ковида 12% мужчин и 11% женщин.
На спонтанные покупки товаров, не являющихся предметами первой необходимости, в том числе по скидкам и в рамках акций 41% мужчин и 59% женщин готовы потратить не более 5 тысяч рублей в месяц; 17% мужчин и 18% женщин – от 5 до 10 тысяч рублей; 12% мужчин и 5% женщин – 10-15 тысяч рублей; по 5% и мужчин и женщин – 15-30 тысяч рублей в месяц. При этом 20% мужчин и 9% женщин заявили, что не считают расходы на шоппинг, а у 2% мужчин и 5% женщин на это вообще нет денег.
Мужчины ЮФО оказались самыми верными в стране традиционному виду шопинга – личному посещению магазинов. Таким образом совершать покупки предпочитают 46% представителей сильного пола. Среди дам офлайн-покупкам отдают предпочтение лишь 27%. Представительницы прекрасного пола предпочитают комбинировать онлайн и офлайн приобретения, об этом заявили 57% респонденток. Разделяют такую позицию 37% мужчин. Покупки исключительно в интернет-магазинах предпочитают 17% мужчин и 16% женщин.

* Опрос проведен банком «Открытие» 15-22 ноября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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