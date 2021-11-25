Происшествия

Иномарку волгоградца изъяли за 280 неоплаченных штрафов (ВИДЕО)

Происшествия 25.11.2021 14:48
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25.11.2021 14:48




Владелец автомобиля Toyota в Волгограде лишился машины за 280 неоплаченных административных штрафов на сумму более 500 тысяч рублей. Как сообщили в региональном главке МВД, иномарку, за рулем которой находился 41-летний местный житель, остановили сотрудники ДПС в ходе проведения профилактического мероприятия. В ходе проверки по базе данных выяснилось, что за автовладельцем числится множество неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. На место были вызваны судебные приставы, которые изъяли автомобиль в счет погашения долга.
В Волжском у 29-летнего водителя, который также оказался злостным неплательщиком, арестовали Mercedes. Только за последнее время он совершил 59 правонарушений, среди которых несоблюдение скоростного режима, выезды на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора на общую сумму почти 60 тысяч рублей. Еще один любитель быстрой езды в Волжском лишился "Лады Приоры". У 27-летнего водителя, совершившего более 50 правонарушений, машину забрали на 10 дней, в течение которых он должен погасить долг в размере 27 тысяч рублей. В противном случае автомобиль выставят на торги. Помещен на спецстоянку и автомобиль "УАЗ", которым управлял еще один волжанин. Мужчина проигнорировал требования об уплате штрафов за совершение 59 нарушений на общую сумму почти 30 тысяч рублей.
Все водители обещали оплатить долги в установленный срок.
За неуплату штрафа в предусмотренный законом срок предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

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