Общество

Депутаты Волгоградской облдумы готовятся поддержать федеральный законопроект о QR-кодах

Общество 24.11.2021 13:23
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24.11.2021 13:23


Комитет по охране здоровья Волгоградской областной думы сегодня принял решение поддержать федеральный законопроект "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который регулирует использование QR-кодов в общественных местах. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на регпарламент, проект постановления Волгоградской областной думы "О поддержке проекта федерального закона №17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" сегодня был внесен в регпарламент. Документ опубликован на официальном сайте Волгоградской областной думы. Профильный комитет облдумы уже с ним ознакомился и вынес решение "рекомендовать Волгоградской областной думе принять проект постановления". После прохождения всех комитетов документ будет вынесен для голосования на заседании облдумы.
Отметим, что депутаты Государственной думы отложили рассмотрение законопроекта об обязательном введении QR-кодов и отправили документы на обсуждение в региональные парламенты. В течение месяца - до 23 декабря 2021 года - представители местной власти должны сформировать свою позицию по вопросу введения QR-кодов. 
Как ранее сообщалось, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.
До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. 
Предполагается, что такие меры будут действовать до 1 июня 2022 года.

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