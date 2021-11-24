Депутаты Волгоградской облдумы готовятся поддержать федеральный законопроект о QR-кодах

Общество 24.11.2021 13:23
0
24.11.2021 13:23
Комитет по охране здоровья Волгоградской областной думы сегодня принял решение поддержать федеральный законопроект "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", который регулирует использование QR-кодов в общественных местах. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на регпарламент, проект постановления Волгоградской областной думы "О поддержке проекта федерального закона №17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" сегодня был внесен в регпарламент. Документ опубликован на официальном сайте Волгоградской областной думы. Профильный комитет облдумы уже с ним ознакомился и вынес решение "рекомендовать Волгоградской областной думе принять проект постановления". После прохождения всех комитетов документ будет вынесен для голосования на заседании облдумы.
Отметим, что депутаты Государственной думы отложили рассмотрение законопроекта об обязательном введении QR-кодов и отправили документы на обсуждение в региональные парламенты. В течение месяца - до 23 декабря 2021 года - представители местной власти должны сформировать свою позицию по вопросу введения QR-кодов.
Как ранее сообщалось, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.
До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Предполагается, что такие меры будут действовать до 1 июня 2022 года.
Реклама
В Волгоградстате оценили возможную потерю статуса города-миллионника24.11.2021 17:11
Общество 24.11.2021 17:11
Росморречфлот продлил навигацию на шлюзе Волжской ГЭС24.11.2021 16:33
Общество 24.11.2021 16:33
Участникам войны из Волгоградской области повысили до 10 тысяч рублей выплаты к памятным датам24.11.2021 15:29
Общество 24.11.2021 15:29
Уволена директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»24.11.2021 14:48
Общество 24.11.2021 14:48
В Волгограде перед снегом успели озеленить сквер24.11.2021 13:39
Общество 24.11.2021 13:39
Экс-депутата Госдумы пристраивают в КСП Волгоградской области24.11.2021 12:22
Общество 24.11.2021 12:22
Из Волгограда откроют прямые рейсы в Белгород24.11.2021 09:44
Общество 24.11.2021 09:44
Тротуары Волгограда сковал гололед24.11.2021 08:28
Общество 24.11.2021 08:28
В 2022 году из Волгограда в Воронеж полетят самолеты23.11.2021 17:40
Общество 23.11.2021 17:40
Кабинеты волгоградских следователей отмоют от COVID-1923.11.2021 16:52
Общество 23.11.2021 16:52
Крупная партия школьных автобусов уехала в районы Волгоградской области23.11.2021 16:02
Общество 23.11.2021 16:02
Бастрыкин поручил следователем разобраться с закрытием филиала онкодиспансера в Волгоградской области23.11.2021 13:33
Общество 23.11.2021 13:33
Тепло в здание администрации района в Волгоградской области подавали по бесхозной трубе23.11.2021 12:31
Общество 23.11.2021 12:31
«Ситиматик-Волгоград»: не платить за вывоз мусора – нельзя23.11.2021 10:36
Общество 23.11.2021 10:36
В Волгограде построят новый крытый каток для фигуристов и хоккеистов23.11.2021 10:31
Общество 23.11.2021 10:31
Реклама