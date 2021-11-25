В развитие Михайловки в Волгоградской области вольют 1,7 миллиарда





Трехлетнюю программу развития Михайловки с объемом финансирования более 1,7 миллиарда рублей формируют в Волгоградской области. Как сообщили в обладминистрации, сегодня проект комплексной программы развития на 2022-2024 годы обсудили на выездном совещании, которое провел первый заместитель губернатора - председатель регионального комитета финансов Александр Дорждеев.

"Общий объем финансирования составит 1,7 мдрд рублей. И мы должны понимать, что эта сумма не окончательная - она будет изменяться с учетом предложений, которые будут появляться в ходе реализации программы", — пояснил Александр Дорждеев. В 2022 году Михайловка отпразднует свое 260-летие. Подготовиться к юбилею и сформировать программу развития городского округа еще в июне поручил губернатор.

Основное внимание уделено модернизации объектов здравоохранения, совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры, строительству социальных объектов и благоустройству территорий. Так, согласно проекту, предстоит капитальный ремонт и дооснащение целого ряда отделений ЦРБ и поликлиники, строительство новой профильной инфекционной больницы, создание в селе Сидоры нового отделения врача общей практики, расширение диагностической базы, обновление женской консультации и родильного дома. Также планируется ремонт психиатрической больницы № 2 и противотуберкулезного отделения.

Средства пойдут на строительство детских садов, возведение школы на 200 мест в поселке Отрадном, создание третьего в регионе "Кванториума", замену кровель в учреждениях образования, модернизацию спортплощадок. Также до 2024 года запланировано строительство нового центра культурного развития, ремонт детской школы искусств и организация работы автоклубов.

Прорабатываются также предложения по уличному освещению, модернизации канализационных коллекторов, систем водоснабжения и теплоснабжения.



