



По итогам ноябрьского купонного наблюдения владельцам биржевых инвестиционных облигаций (БИО) банка «Открытие» БО-ИО03 29 ноября 2021 года будет выплачен купон в размере 30%.

Биржевые инвестиционные облигации БО-ИО03 банка «Открытие», размещенные 29 ноября 2019 года со сроком обращения три года, обеспечивают держателям полную защиту капитала – погашение облигаций в конце срока происходит по номиналу вне зависимости от динамики базового актива.

Кроме того, облигация позволяет получать дополнительный купонный доход. Если на дату наблюдения все активы показали любую минимальную положительную динамику выше купонного барьера, выплачивается условный купон в размере 15% годовых. Если это условие не выполняется, купон «запоминается» и может быть выплачен в дату следующего наблюдения, если все базовые акции превысят значения купонного барьера.

В качестве базового актива биржевых инвестиционных облигаций БО-ИО03 выступили акции так называемых антициклических компаний, бизнес которых не зависит от циклов экономики. В состав корзины базовых активов вошли акции одной из крупнейших энергетических компаний США The Southern Company, финской энергетической компании Forthum, швейцарского оператора связи Swisscom AG, американской телекоммуникационной компании Centurylink Inc. (в настоящее время переименована в Lumen Technologies) и британского энергетического холдинга SSE plc.

По итогам ноябрьского купонного наблюдения по биржевым инвестиционным облигациям банка «Открытие» БО-ИО03 все акции корзины закрылись выше установленного купонного барьера. Держателям облигации 29 ноября 2021 года будет выплачен купон в размере 30% за два года, где 15% – это запомненный купон за прошлое наблюдение, а 15% – результат текущего наблюдения.

«Бизнес нециклических компаний оказался лучшей защитой от волатильности рынков в период острой фазы кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Независимо от экономических спадов и взлетов, при постоянно меняющейся конъюнктуре энергетика и связь остаются всегда востребованы. Поэтому идея на акции компаний из этих секторов ожидаемо принесла прибыль нашим клиентам. Сейчас, в период экономической неопределенности, облигации БО-ИО03 банка «Открытие» по-прежнему остаются инструментом, который позволяет инвесторам рассчитывать на достаточно высокий для консервативных инструментов доход при полной защите капитала», – отметил Антон Плясунов, начальник управления структурных продуктов «Открытие Инвестиции».